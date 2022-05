Golpe bajo: Tras hundir a Belinda, filtran íntimo VIDEO de Christian Nodal y exhiben su peor cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guerra en redes sociales entre Christian Nodal y Belinda cada día va subiendo más de tono, ya sea por contestaciones de los cantantes, indirectas de familiares o mensajes de los propios fanáticos quienes no han dudado en tomar partido luego de la polémica ruptura hace ya más de tres meses. En esta ocasión, filtran un íntimo video del intérprete de Adiós Amor que ha provocado cientos de críticas y comentarios de indignación entre los internautas.

Como se recordará, esta semana quien dio lanzó el primer golpe que encendió la 'guerra' mediática luego de que los artistas finalizaran su compromiso fue doña Belinda Schüll. La madre de Belinda no dudó en arremeter contra el sonorense de la peor manera, dándole 'Like' a un comentario que lo llamaba "naco" y pedían que nunca volviera con la española. Esto enfureció a Nodal, quien rompió su promesa de quedarse callado sobre lo que originó su ruptura y exhibió con todo a su exnovia y a su exsuegra.

El cantante de regional mexicano publicó en Twitter una conversación que aparentemente tuvo con la intérprete de Bella traición, en donde ella le pedía dinero para "arreglarse los dientes", también dejando entrever que él le daba apoyo económico a sus padres. De un momento a otro, al no mostrarse la respuesta del cantante, Belinda arremetió contra él acusándolo de "destruirle la vida" y de preferir su carrera musical. "Es lo único que te importa", le reclamó en la captura de pantalla.

Nodal rompió el silencio en ese momento y aclaró a los que lo criticaban por filtrar algo tan privado que lo hizo porque "no lo dejaban en paz" pese a que él intentó contactarla "varias veces": "Quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan", explicó a través de Twitter a una fanática que le comentó que "no necesitaba dar explicaciones".

La cosa no paró ahí, pues luego fue la abuela del cantante quien explotó en redes sociales y echó más leña al fuego al pleito al dedicarle tremendos insultos tanto a la artista española como a su madre, llamándolas "vividoras" y dejando entrever que eran "racistas" por llamar "naco" a su nieto. También Christy Nodal, la madre del artista, mandó una indirecta a través de redes. Luego se empezó a rumorar que la madre de Belinda estaba detrás de una cuenta de chismes que solo publica notas negativas contra el cantante y hasta que presuntamente se filtrarían videos donde él la "maltrata".

En medio de estas especulaciones, las cuales no han podido ser confirmadas ya que no ha habido algún tipo de evidencia que lo corrobore, ahora el sonorense recibe otro duro golpe al empezar a circular en redes sociales (específicamente en TikTok) un video que al parecer es de hace varios años (ya que el cantante no tiene tatuajes en el rostro), donde Nodal baila con su hermana menor, Amely, y en un momento le agarra el trasero de forma inapropiada mientras ella lo quita de inmediato y se escucha que lo regañan entre risas: "¡Christian!", le dicen.

El video provocó una nueva ola de ataques contra Nodal, además de que el breve clip también fue transmitido este viernes 20 de mayo en el programa Ventaneando, donde conductores pusieron en duda la educación que le dieron a Nodal en su infancia, pues aseguran que este acto "inapropiado" se relacionaría directamente a eso. Todos coincidieron en que era una falta de respeto a su hermana, comentario que fue compartido por cientos de internautas en redes quienes lo calificaron como "vulgar", "terrible" y "una grosería".

El cantante aún no se ha pronunciado al respecto de este video ni ha dado más declaraciones que tengan que ver con lo que está pasando con Belinda, sin embargo, este sábado 21 de mayo, el intérprete de Ya no somos ni seremos anunció mediante sus historias de Instagram que va rumbo a Costa Rica para dar un concierto luego de presentarse en Nicaragua este viernes 20 de mayo con gran éxito.

