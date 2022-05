Laura G revela quién fue el culpable de que 'Sabadazo' terminara pese a su éxito en Televisa

Ciudad de México.- Sabadazo fue uno de los últimos programas familiares transmitidos en fin de semana y uno de los más populares de Televisa. Comenzó emisiones en octubre de 2010 con un elenco principal conformado por Omar Chaparro, Cecilia Galliano y Laura G y terminó en septiembre de 2016; esto habría sido culpa de uno de sus conductores, según contó Laura en una reciente entrevista con Inés Moreno.

Pese a que el programa era bien recibido por el público, de un momento a otro los conductores se despidieron, por lo que los rumores comenzaron a surgir, sobre todo en torno a la relación entre los presentadores, sin embargo, la actual conductora de Venga la Alegría aclaró que los conflictos existían, pero siempre se arreglaban entre toda la producción, y aseguró que eso fue algo que le enseñó mucho en su carrera.

El programa cambió del horario matutino al vespertino debido al gran éxito y sobre el momento en el que se pronunciaba el final del proyecto, Laura G recordó lo difícil que fue enterarse que todo se debía a la partida de Chaparro: "Nos dolió cuando Omar nos dijo: 'Quiero ser actor, me voy'. Omar termina Sabadazo. Y le dijimos 'No nos puedes dejar sin comer a tanta gente'"

Asimismo, la regiomontana narró que tras la salida del comediante corrió el rumor que lo reemplazaría Yordi Rosado, e incluso hicieron un piloto, pero no pudo despegar: "Grabamos algunas cosas, pero ya sabíamos que no iba a seguir. Omar es carismático, entregado". Laura aclaró que sigue teniendo buena relación con Omar y Cecilia:

Me la vivía en casa de Cecilia. Con Omar, ahora que nos hemos vuelto a ver por trabajo o porque me ha tocado entrevistarlo, son esas personas que te marcaron. Espiritual, nunca lo he visto de malas y son grandes recuerdos, es como si estuvieras en la secundaria, fue una gran escuela”, añadió.