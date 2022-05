Tiembla Aracely Arámbula: Luis Miguel reaparece en VIDEO y luce irreconocible; deja en shock

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Tras varios años de no hacer apariciones oficiales públicas, y luego de que no fuera captado hace meses, reaparece uno de los intérpretes mexicanos más famosos de todos los tiempos: Luis Miguel. 'El Sol de México' fue captado en un exclusivo centro comercial de Miami, Florida nada más y nada menos que de compras y su apariencia dejó en shock a más de uno, pues luce irreconocible a sus 52 años de edad.

Paparazzis del programa El Gordo y la Flaca captaron al intérprete de La incondicional y Palabra de Honor comprando algunos objetos personales, entre ellos supuestamente un perfume. De acuerdo con varios portales, el cantante estaba solo y sin ningún tipo de guardaespaldas o equipo de seguridad. En las fotos que tomaron de él, aparece con una camisa blanca y unas bermudas. Lo que más sorprendió a todos fue su aspecto pues lucía rejuvenecido y mucho más delgado que la última vez que se le vio en público.

De acuerdo con los testimonios de varias empleadas del lugar, el artista mexicano preguntó por los perfumes más exclusivos y prefirió olerlos de la botella aunque las mujeres que lo atendieron le ofrecieron varias muestras. Finalmente, se decidió por una fragancia valuada en 250 dólares (alrededor de 5 mil pesos) y se fue. Según informes, las trabajadoras comentaron que el cantante se portó "muy amable" e incluso habría pedido que no se centrara la atención en él, contrario a su actitud en el pasado.

Como se recordará, Luis Miguel solía acudir con todo un 'ejército' de seguridad a cualquier lugar y pedía que se le atendiera exclusivamente a él. Su cambio a alguien más sencillo hizo pensar si son ciertos rumores de que podría seguir teniendo problemas económicos o no, sin embargo, no ha habido información reciente que pueda corroborar esto. La última vez que se le vio en público fue hace unos meses con su nueva novia, Mercedes Villador.

Esto desmintió las versiones que circulaban sobre su supuesto mal estado de salud, pues se dijo que se había sometido a cirugía tras una caída y que presuntamente estuvo a punto de perder el brazo. Su última gira musical fue en el 2018 y fue duramente criticado, ya que los asistentes mencionaron que llegó tarde, dejaba las canciones a medias e incluso abandonaba el escenario cuando la banda aún estaba tocando.

Hasta ahora, el padre de los hijos de la actriz de Televisa Aracely Arámbula, a quienes no habría visto desde hace años y a quienes no les daría apoyo económico, no ha brindado alguna entrevista reciente y lo único que se ha sabido de él es que vive en Miami. La serie biográfica de su vida Luis Miguel, la serie rompió récords de audiencia y catapultó a la fama al protagonista Diego Boneta, quien lo interpretó en varias etapas de su vida.

Fuente: Twitter @programa_hoy e Instagram @elgordoylaflaca y @lmxlm