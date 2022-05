Tragedia en la TV: Muere famoso actor en el hospital tras inesperada enfermedad; tenía 34 años

Los Ángeles, California.- Un famoso actor del entretenimiento para adultos, Logan Long, falleció a los 34 años de edad tras estar hospitalizado. El joven histrión incursionó en la industria apenas a los 28 años, logrando hacer más de mil participaciones en películas en los últimos 6 años. Aunque su causa de muerte ha desatado especulaciones, confirman que fue neumonía lo que le arrebató la vida a quien era considerado ya un ícono de la industria.

Quien confirmó el lamentable y repentino fallecimiento de Long fue un amigo y colaborador del actor, Fallon West de 32 años de edad, quien anunció por medio de un comunicado que el actor había perdido la vida en un hospital de Los Ángeles tras perder la batalla contra la neumonía, asegurando que se intentó de todo para salvarlo: "Falleció en el hospital y los médicos hicieron todo lo posible. Estaba enfermo de neumonía en el hospital y no sobrevivió”.

Y agregó: "Amo a Logan con todo mi corazón y a su familia y estoy de duelo. Es devastador que Logan se haya ido". Long nació en Toluca Lake, California y logró tener una prolífica carrera en el entretenimiento para adultos en muy pocos años. Incluso, ganó un premio a Mejor Actor secundario en 2019. En una de sus entrevistas, el histrión compartió que ser estrella de estos filmes para él era un sueño realidad, pues "siempre supo" que esta era su profesión ideal.

Siempre supe que esta es una buena profesión para mí (...) He tenido dos negocios en el pasado, y realmente ya no tenía ganas de hacerlo. Solo quería algo en mi vida cotidiana normal, que es el se.. y sentí que lo mejor sería que me pagaran por ello mientras lo hago", dijo.