Bomba en Televisa: Geraldine Bazán confirma romance con Alejandro Nones y desfilan juntos en Cannes

Cannes, Francia.- La famosa actriz mexicana Geraldine Bazán, quien este 2022 por fin volverá a la pantalla de Televisa con un papel protagónico, dejó sin palabras a millones de sus admiradores y fans pues luego de semanas de especulaciones, por fin confirmó que sí tiene una relación sentimental con el galán de telenovelas Alejandro Nones, con quien fue captada desfilando por un evento del prestigiado Festival de Cannes en Francia.

Sí, aunque durante el último mes la también modelo de 39 años no paró de desmentir un vínculo amoroso con el actor nacido en Caracas, Venezuela, este fin de semana por fin destapó que sí son pareja. Como se sabe, los rumores sobre su noviazgo iniciaron cuando aparecieron juntos en uno de los conciertos que ofreció Coldplay en la CDMX y es que fuentes anónimas aseguraron que ambos quedaron flechados durante las grabaciones de la segunda parte del melodrama Corona de lágrimas.

Incluso el pasado martes 4 de mayo la revista TVNotas sacó en su portada unas imágenes donde la exesposa de Gabriel Soto, de quien se divorció en 2017 tras acusarlo de una presunta infidelidad con Irina Baeva, aparece abrazada y hasta besando a su Nones en pleno restaurante. Cuando un reportero del programa Hoy la cuestionó sobre si era verdad que estaban saliendo, ella solamente contestó que se encontraba en un momento pleno de su vida:

Es normal que te relacionen con tus compañeros, pero nada, no pasa nada", afirmó.

No obstante, este fin de semana tanto Geraldine como Alejandro ya no pudieron seguir ocultando su amor y es que los actores de la empresa de San Ángel aparecieron juntos en público por primera vez ya que asistieron a un evento de Cannes, donde son invitados especiales. Los reconocidos intérpretes de telenovelas desfilaron por la alfombra de un importante evento y dejaron sin palabras a todos pues lucían espectaculares juntos.

Fue durante la tarde de ayer sábado 21 de mayo cuando Bazán y su actual novio aparecieron desfilando por la alfombra roja que organizó la marca suiza de joyería Chopard. Él apareció portando un clásico traje de color negro con camisa blanca, mientras que la mexicana deslumbró modelando un hermoso vestido color azul claro de corte princesa y repleto de pedrería plateada y flores blancas, así como el cabello lacio y maquillaje en tonos neutros.

Cabe resaltar que la revista TVNotas lanzó una fuerte advertencia a Geraldine hace unas semanas pues acusó a Alejandro de ser todo un 'Don Juan' y hasta afirmaron que presuntamente el actor venezolano no quería que lo vieran con la exesposa de Gabriel pues no estaba dispuesto a renunciar a las otras mujeres con las que salía. No obstante, ahora la pareja dejó ver que su amor es mucho más fuerte que todas estas especulaciones.

Fuente: TVNotas, YouTube Programa Hoy e Instagram @hola_mx