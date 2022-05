Captan tremendo beso entre Consuelo Duval y galán de Televisa 22 años menor; así confirma romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa conductora y actriz mexicana Consuelo Duval, quien es una de las estrellas más queridas de todo Televisa, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace algunas horas publicó una polémica fotografía en la que aparece dándose un tremendo beso con un conocido galán de telenovelas, quien es 22 años menor que ella, y además destapó que por fin son 'pareja'.

La protagonista de famosos proyectos como La Familia P.Luche y La Hora Pico se dejó ver demostrándose afecto con nadie más y nadie menos que el actor y cantante venezolano Emmanuel Palomares luego de que ambos demostraran tener una muy buena química pues él ha acudido en varias ocasiones al programa Netas Divinas de Unicable y los internautas no paran de señalar que serían una linda pareja, ya que incluso alguna vez se besaron frente a las cámaras.

Hace apenas unas semanas Consuelo confesó durante su intervención en la mencionada emisión, donde comparte micrófonos con Paola Rojas, Natalia Téllez y más conductoras, que luego de su último divorcio en 2012, ella seguía sin sentirse lista para volver a amar pues no olvida la amarga experiencia que vivió con su exmarido Armando Ciurana y con otras exparejas: "No estoy lista para amar porque todavía alguien me quiere y yo estoy 'gracias por quererme pero ya voy a sacar la cartera', hasta que no aprenda a no pagar por el amor, todavía no estaré lista y ya han pasado 10 años".

Tras destapar que aún no puede volver a enamorarse, la actriz de 53 años de edad dejó en shock a sus miles de admiradores debido a que a través de Instagram compartió una nueva fotografía en la que aparece besándose con Palomares. ¿Son pareja? Sí, Duval destapó que ella y el protagonista de la telenovela La Herencia mantienen una relación amorosa pero no en la vida real sino solamente en la ficción pues harán un proyecto juntos.

¡Quiero que lo sepan por mi misma y no por alguien mas!", inició escribiendo la estrella.

Resulta que Emmanuel participará en la nueva serie de comedia Tal para cuál donde dará vida al personaje de 'El Donovan', quien al parecer tendrá un amorío con 'Nakranda', pues ambos fueron captados en pleno romance en un parte de la CDMX. Sin embargo, se cree que este no será el único galán del personaje interpretado por Consuelo pues ya publicó otra imagen en la que aparece casándose con Gabriel Soto y otra abrazada con Albertano.

Me tienes como sartén en la lumbre mi Nakranda", le respondió el venezolano.

Fuente: Twitter @programa_hoy, Instagram @consueloduval y Las Estrellas