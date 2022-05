Tras 15 años en 'Hoy', ejecutivos de Televisa vetan a Galilea Montijo y 'ordenan' su despido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta surgieron rumores de que la conductora Galilea Montijo, quien tiene más de 27 años al aire en Televisa, podría ser despedida debido a que el público ya no estaría feliz de verla a cuadro. Como se sabe, desde hace semanas se ha especulados que los altos ejecutivos de la empresa se habían cansado de soportarle todos sus escándalos y polémicas a la tapatía y que por ello estaban pensando en sacarla del programa Hoy.

En el último año la también actriz nacida en Guadalajara, Jalisco, ha estado involucrada en varios escándalos como una supuesta separación de su esposo Fernando Reina Iglesias, la cual presuntamente surgió por haberle sido infiel al político guerrerense con su excompañera Maca Carriedo. Por supuesto, todo se trató de un simple chisme y es que ambas presentadoras salieron a desmentir su presunto romance lésbico.

Tras señalar que ella era una "mujer honesta" y pedir que cesaran los ataques en su contra, 'La Gali' se enfrentó a una nueva polémica y es que portales como Chacaleo en YouTube salieron a destapar que presuntamente los altos mandos de San Ángel se habían cansado de sus escándalos y que pensaban dejarla sin trabajo en el matutino de Las Estrellas porque ya su imagen estaba muy desgastada.

Además de que se especuló que pensaban sacarla del aire en el mencionado canal y que iban a mandarla a trabajar a Univisión en Estados Unidos, también se dijo que los ejecutivos de Televisa le interpusieron una especie de veto para que ya no hiciera menciones ni comerciales. Sí, presuntamente la conductora de 48 años ya no formaba parte del talento que hacía campañas en la empresa, lo cual iba afectar duramente a su economía.

Y aunque esta situación jamás se confirmó, hace unos días 'La Montijo' estuvo ausente en el programa Hoy porque se fue a la ciudad de Nueva York, donde se le vio trabajando con la cadena estadounidense y hasta conduciendo el matutino Despierta América. Esto aumentó aún más los rumores de que la tapatía sí abandonará tierras mexicanas y que en muy poco tiempo estará trabajando de lleno para Univisión.

Lamentablemente hace unas horas salieron a la luz muy malas noticias para Galilea, pues el canal de YouTube Chacaleo nuevamente reportó que podría perder su trabajo. No obstante, no sería quedar fuera del elenco de Hoy, sino del programa Netas Divinas al cual se integró apenas hace unas semanas pero al parecer ni el público de Unicable ni sus compañeras la querrían.

Se asegura que las conductoras Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún no están nada contentas con el ingreso de Galilea al programa pues presuntamente esta llegó con actitudes de jefa y poniendo sus condiciones para entrar al aire. Hay que recordar que se dijo que la tapatía exigió que las grabaciones de 'Netas' se hicieran en la empresa de San Ángel y no en el centro de CDMX como se hacían anteriormente, sin embargo, ella desmintió tener aires de diva.

El ambiente ya estaba complicado pues pronto se dieron cuenta que a la tapatía le cumplían todos sus caprichos, le dieron el mejor trato, sueldo, todo tipo de amenidades y vestuario... Desde que Montijo llegó tuvo un escudo de intocable".

No obstante eso no sería el único problema que enfrenta 'La Gali' pues los fieles seguidores de la emisión de Unicable "ya han exigido su salida" del elenco y hasta habrían creado una petición en change.org para suplicarle al productor del programa Miguel Ángel Fox que la eliminen pronto de Netas Divinas pues no la soportan: "Quieren que Montijo sea separada del programa lo antes posible y a la fecha ya cuenta con el apoyo de tres mil personas".

Fuente: YouTube Chacaleo, Instagram @galileamontijo y El Heraldo de México