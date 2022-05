Tras duro rechazo, 'La Bebeshita' se venga de Aristeo Cázares y lo exhibe en 'VLA': "Sí me ama"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y conductora Daniela Alexis, quien es mejor conocida por su apodo de 'La Bebeshita', no desiste en su lucha para conquistar a su colega y amigo de TV Azteca Aristeo Cázares, de quien está profundamente enamorada desde hace un tiempo. En su más reciente intervención en el programa Venga la Alegría: Fin de semana la influencer no dudó en volver a expresar su deseo de tener algo más con el deportista veracruzano y causó furor entre sus miles de fans.

Resulta que este domingo 22 de mayo la también exparticipante de los realitys Enamorándonos y MasterChef Celebrity México estrenó una nueva sección en el matutino del Ajusco, al cual se integró hace apenas unas semanas cuando este ya había entrado al aire, pero sin duda alguna actualmente ella es una de las presentadoras favoritas de todo el elenco, en el que también están Mati Álvarez, Olga Mariana, Gaby Ramírez, y más.

El nuevo segmento que ahora conduce Dany lleva el nombre de Buzón de citas y la dinámica del mismo es que los televidentes de VLA envíen cartas a la producción mediante las redes sociales en donde cuentan sus experiencias teniendo citas y la guapa conductora se encargará de leerlas al aire. En esta ocasión 'La Bebeshita' se identificó un poco con la historia que narró y hasta ventiló que sí habría salido en plan romántico con el excampeón de Exatlón México.

La polémica influencer leyó una carta en donde revelaba que el joven que la enviaba estaba muy enamorado de la mujer con la que salió de cita y de inmediato aprovechó para cuestionar al integrante de los 'Sky Brothers' sobre si realmente la quería pero no lo dejó contestar y ella sola respondió que "sí": "¿Aristeo me amas? ¿Me amas Aristeo? sí, que dice que sí, sí, sí, Aristeo me ama".

Momentos después, Cázares apareció a cuadro para acompañar a 'La Bebeshita' en su segmento y la puso bastante nerviosa. No obstante, ella continuó adelante con su sección platicando que la persona de la carta durante la cita no tenía dinero para pagar el taxi y así poder llevar a su pareja de regreso en taxi y de inmediato evidenció que Cázares tampoco tenía coche: "Hasta compré una bicicleta para ir en la bicicleta", respondió él.

Ya ni con el Brandon me iba de la mano, ni con el Aris, bueno el Aris tampoco trae coche" ventiló Daniela.

Posteriormente Alexis finalizó su sección recomendándole a los hombres que la estaban viendo que fueran precavidos y que no quisieran sacar a sus novias sino tienen dinero. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que 'La Bebeshita' se armó de valor y luego de muchos desprecios de Cázares, esta mañana lo ventiló por ser tacaño cuando tienen citas: "Eres bien codo como el Aristeo, bebeshito hay que ahorrar, ahorra pal taxi".

