Tras ir a prisión por violencia doméstica, actor de 'La Mexicana y el Güero' vuelve a las pantallas

Ciudad de México.- A finales del año 2020, un popular galán de Televisa fue enviado a prisión durante algunos meses después de que trascendiera la noticia de que había golpeado severamente a su entonces prometida; a partir de aquel momento, salieron varios trapitos al sol del famoso, en los que se reveló que, presuntamente, había agredido a otra celebridad quien fue su novia hace muchos años.

Se trata de Eleazar Gómez, actor que protagonizó la película dramática Viejo, Mi Querido Viejo, cuando apenas tenía cinco años de edad; sin embargo, su salto a la fama ocurrió cuando protagonizó la telenovela Atrévete A Soñar junto a Danna Paola, con quien tuvo una relación, aunque se dice que esta experiencia fue amarga para la cantante de 'Oye Pablo', porque presuntamente habría sido maltratada emocionalmente por su entonces pareja.

Para el 2020 explotó la bomba de Tefi Valenzuela, cuya relación terminó mal para ambos, al punto en que la joven denunció a Eleazar por haberla agredido físicamente, hecho que lo llevó a prisión por varios meses y por lo que tuvo que pagar una importante suma de dinero, a partir de entonces Gómez ha intentado revivir su carrera en la música y en la actuación con su participación en el monólogo, El Árbol de la Vida.

Recientemente, el cantante dio una entrevista a diversos medios de comunicación, en la que destapó que está preparando su regreso a la televisión, pero no a través de la señal de Televisa, empresa en la que no se le ha vuelto a ver tras la denuncia por violencia doméstica de Valenzuela, sino que volverá a la industria gracias a una plataforma vía streaming, ¿pero cómo será el proyecto?

Según palabras del actor de Simplemente María y Cuando me enamoro, está explorando su faceta como productor, por lo que, sí bien, tendrá participación en algunos capítulos, decidió quedarse detrás de cámaras e intentar algo nuevo en su carrera, hecho que parece llenarlo de emoción. También reveló que está por regresar a la pantalla chica, aunque no detalló el nombre de la empresa en la que participará.

Hay un proyecto para la televisión, de hecho es un proyecto que estoy produciendo para una plataforma. Y mi regreso a la televisión también ya está en pláticas. Todavía no puedo decir exactamente cómo es pero estoy muy contento. En el proyecto que estoy produciendo, eso también ya llevó un ratito en el que incluso he participado en algunos de los episodios, pero de forma no recurrente porque quise llevarme todo lo de la producción