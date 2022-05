Tras tremenda guerra con la dinastía Fernández, 'El Último Rey' finaliza grabaciones

Ciudad de México.- Después de la ola de dimes y diretes protagonizada por Televisa, Juan Osorio y la dinastía Fernández, la polémica bioserie no autorizada de 'El Charro de Huentitán' finalizó grabaciones el pasado sábado, 21 de mayo y únicamente las cámaras de Televisa, así como las de los invitados al cierre de la producción tuvieron acceso al magno evento.

Como muchos sabrán, previo al estreno de la producción dirigida por el ex de Niurka Marcos, ya existían diversas controversias entorno a la historia ¿por qué? Esto deviene de dos factores: ni doña 'Cuquita', ni Vicente Fernández habían dado su autorización para la realización de esta serie, y San Ángel recurrió a la biografía no autorizada del icono de la música ranchera, el cual fue escrito por la periodista Olga Wornat, mismo que prometía destapar diversos escándalos en la vida del cantante de 'Mujeres divinas'.

Y aunque, la madre de Alejandro Fernández hizo todo lo que estuvo en sus manos para impedir la transmisión de esta serie, señalando a Televisa de intentar aprovecharse del mal estado de salud de Vicente Fernández, lo cierto es que no lograron evitar que la televisora continuara con la misma, grabando hasta dos temporadas de esta controversial historia.

Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria . Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita, estos no tienen llenadera'", se leía en el comunicado lanzado por la viuda de don 'Chente'