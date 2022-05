Adiós a la diva: Tras perder exclusividad en Televisa y crisis de salud, Silvia Pinal se despide

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 23 de mayo la reconocida actriz Silvia Pinal, quien en 2020 acabó sin contrato exclusividad en Televisa luego de más de 50 años de carrera artística, dejó en shock a sus millones de seguidores debido a que reapareció en el programa Hoy para enviar un mensaje de despedida y agradecimiento a todos ellos luego de haber estado delicada de salud en las últimas semanas.

Como se sabe, la también productora de teatro y televisión había tenido bastante preocupada a su amplia comunidad de fans pues regresó a trabajar con la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! y su condición física no era la mejor. La madre de Alejandra Guzmán alarmó a todos pues se le vio desorientada sobre el escenario y casi inmóvil sobre una silla de ruedas adaptada que era movida por los bailarines.

Asimismo, la matriarca de 'Las Pinal' canceló su aparición en la presentación a la prensa de último minuto debido a que presentó presión baja y es que a decir de personas a ella, doña Silvia estaba muy preocupada por los comentarios negativos que distintos medios estaban haciendo contra su familia, a quienes acusaron de 'mantenidos' y los destrozaron por presuntamente haberla regresado a trabajar pese a que ya tiene 91 años.

Para callar todos estos rumores sobre su deteriorada salud y además desmentir que tenga pleito con el productor de 'Caperucita', hace un par de días la estrella oriunda de Guaymas, Sonora, se entrevistó con el matutino de Las Estrellas desde un restaurante en donde estaba acompañada por Iván Cochegrus, quien aseguró que pese a todo ellos siguen teniendo "una gran amistad de muchísimos años que nadie ni nada lo va destruir".

Por su parte, doña Silva resaltó que el productor era su "amigo para siempre", su "cuate" y además explicó que lo considera como "un divino tesoro" que recordará por el resto de su vida. Asimismo, también aprovechó para agradecer a las personas que estuvieron para aplaudirle durante su debut y despedida en la mencionada puesta en escena, que fue montada dentro de su propio teatro.

Fue un bonito recuerdo, en eso estoy de acuerdo, no lo olvidaré jamás, ahí se hizo y ahí se quedó... yo me siento apoyada, me siento fantásticamente bien, no puedo agradecerle a la gente el recibimiento que nos ha dado, el premio que nos han dado y aquí estamos los dos, somos cuates...", expresó la actriz con una gran sonrisa.