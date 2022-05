Adiós Televisa: Tras 12 años en TV Azteca y rechazo en 'Hoy', Andrea Escalona sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Andrea Escalona, quien se integró a Televisa en 2018 luego de haber trabajado para TV Azteca durante 12 años, dejó en shock a sus fieles admiradores y fans debido a que la mañana de este lunes 23 de mayo abandonó la conducción del programa Hoy. Sí, la controversial mexicana volvió a salir del aire de esta emisión, cuyo público no la ha tratado de la mejor manera pues constantemente están pidiendo que sea despedida.

Como se sabe, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez formó su carrera artística en la empresa del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de aparecer en exitosas telenovelas juveniles como Como en el cine, Top Models y Súbete a mi moto. Asimismo, actuó en otras como Eternamente tuya, Quiéreme tonto, Cielo Rojo y además fue la primera conductora del reality Enamorándonos, que fue producido por su fallecida madre.

Aunque también trabajó para Telemundo antes de integrarse a Televisa y fue panelista del extinto programa de espectáculos Suelta la sopa, además de que también hizo algunas apariciones en Univisión. No obstante, desde hace 4 años Andreita se integró a las filas de San Ángel luego de que los ejecutivos de la televisora le dieran la oportunidad de producir el matutino de Las Estrellas, en donde no solo integró a su hija sino también a su hermana, Andrea Rodríguez, quien ahora tomó la batuta tras su inesperada muerte.

Luego del fallecimiento de Magda se comenzó a especular que vendrían cambios en el programa y que ambas tanto Escalona como su tía terminarían saliendo del proyecto, sobre todo después de que fueron vistas en las instalaciones de TV Azteca "para cobrar un dinero". Y aunque su salida jamás se confirmó, la joven presentadora sigue recibiendo críticas de los televidentes, quienes afirman que no tiene talento para estar en el elenco de Hoy y creen que continúa al aire solo porque su familia le da trabajo.

No obstante, los haters de Andy recibieron una buena noticia durante esta mañana de lunes ya que la conductora no se presentó a trabajar en el matutino de Televisa. Sí, la hija de Magdita salió del aire y abandonó al elenco del programa, donde solo se pudo ver a cuadro a Paul Stanley, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Legarreta. Cabe resaltar que hasta el momento no se sabe la razón por la que 'La Esca' no se encuentra trabajando en el matutino pues ella lleva ya varios días sin aparecer en las redes.

Andrea Escalona deja el programa/ Fuente: Instagram @programahoy

Fuente: Instagram @programahoy y @andyescalona