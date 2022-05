Adiós Televisa: Tras salir del clóset y unirse a 'Ventaneando', querido actor renuncia a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 23 de mayo un querido actor y cantante, quien este 2022 firmó su primer contrato para trabajar en la empresa Televisa, dejó en shock a sus compañeros y también a sus miles de admiradores debido a que informó en plena transmisión en vivo que había decidido renunciar al programa Hoy, pese a que ya se había convertido en uno de los integrantes favoritos de esta emisión.

Se trata del reconocido músico mexicano Raymix, quien hace apenas unas semanas debutó en el matutino de la empresa de San Ángel, el cual le hace la competencia a Venga la Alegría, uniéndose como competidor de la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde le tocó formar pareja de baile con la talentosa actriz y conductora Violeta Isfel, quien quedó impactada al saber que se iba.

Edmundo Gómez Moreno, nombre real del conocido cantante, inició su carrera en 2010 formando parte del proyecto Light & Wave con otros dos músicos mexicanos y posteriormente se volvió solista alcanzando gran popularidad con el lanzamiento de su canción Oye mujer. Pero sin duda alguna todos los reflectores viraron hacia él en junio de 2020 cuando hizo un importante anunció sobre su vida privada: Salió del clóset.

En una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando de Pati Chapoy, Raymix explicó qué lo motivó a declarar sus preferencias sexuales públicamente: "Ya tenía yo mucho tiempo ganas de comunicarlo pero en la industria musical te aconsejan, mi antiguo mánager me dijo 'no es buena idea'... pero dije 'ya es tiempo, estamos en el mes del orgullo' y pues eso soy lo que soy, siempre lo he pensado, el talento no tiene nada qué ver e incluso tampoco la cantidad de amor que una persona puede dar".

El intérprete originario del Estado de México, quien en su juventud tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en la NASA, había hecho una gran mancuerna con la villana del melodrama juvenil Atrévete a soñar en la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, este lunes tuvo que tomar la dramática decisión de salirse de la competencia porque tiene otros proyectos en puerta. ¿Raymix se unirá a la empresa TV Azteca?.

No, en la reciente emisión del matutino Hoy el joven de apenas 31 años de edad explicó que dejará el reality matutino más famoso de la televisión porque tiene que retomar su carrera como cantante y por supuesto, le ofreció una disculpa a Violeta por abandonarla apenas iniciada la competencia: "Estoy apunto de empezar a trabajar mi cuarto álbum, tengo una gira en Estados Unidos y unos conciertos en México, entonces me tengo que ir".

Isfel quedó sin palabras al saber que ya no tenía pareja de baile, no obstante, Raymix aseguró que ya le estaban buscando un nuevo compañero, aunque hasta el momento se desconoce de quién se trata: "Este es mi penúltimo baile por una cuestión de trabajo. No te preocupes, te voy a dejar en buenas manos, alguien más va a estar contigo. Les pido una disculpa, pero al mismo tiempo les agradezco por esta oportunidad".

Fuente: YouTube Programa Hoy, Ventaneando y Twitter @programa_hoy