Adiós TV Azteca: Tras renunciar a Televisa y unirse a Chapoy, villana de novelas vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien tras más de 50 años de carrera en Televisa decidió unirse a las filas de TV Azteca y hasta firmó contrato con ellos hace unos años, reapareció la mañana de este lunes 23 de mayo en el programa Hoy luego de que meses atrás se uniera a Pati Chapoy y fuera invitada especial en foro del vespertino Ventaneando, así como también en Venga la Alegría.

Se trata de la también cantante y conductora Sylvia Pasquel, quien comenzó su trayectoria artística en 1968 cuando apenas era una jovencita. Por su puesto, la hija de doña Silvia Pinal debutó en la televisora de San Ángel donde le permitieron ser parte de exitosos melodramas como Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita, Qué pobres tan ricos y Doña Flor y sus dos maridos.

Sin embargo, la reconocida actriz siempre ha recalcado que en Televisa jamás tuvo contrato de exclusividad y por ello años atrás decidió irse a trabajar a la competencia. Sí, Pasquel se unió a la empresa del Ajusco en 2017 apareciendo en una de las últimas novelas que produjeron allí 3 familias, además de que el pasado 2021 volvió a laborar con ellos participando en un capítulo del unitario Un día para vivir.

Y aunque no siguió su carrera con ellos, ha quedado claro que Sylvia sí es una de las celebridades consentidas en TV Azteca pues constantemente la invitan a diversos de sus programas. En los últimos veces se la ha visto muy cercana a Chapoy, quien le ha abierto las puertas del foro de Ventaneando para que hable de sus proyectos, mientras que en el matutino VLA la invitaron a ser juez de su reality ¡Quiero Cantar! en 2021.

Pero durante la mañana de este lunes 23 de mayo la integrante de la dinastía Pinal reapareció en la pantalla de Televisa debido a que les dio una entrevista a distintos reporteros, entre ellos del programa Hoy, donde habló sobre la más reciente polémica de su madre. Como se sabe, doña Silvia regresó al teatro con Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! en medio de terribles problemas de salud y finalmente la obra terminó cancelándose.

En la plática con la empresa, la artista de 71 años reaccionó a los audios donde el productor Iván Cochegrus presuntamente habla pestes de su familia y de otros actores, aunque cabe resaltar que él asegura que están editados: "Ya no voy a estar dando más dimes y diretes porque ya no hay más que decir. No nada más es la broma de Stephanie, ni nada más es la broma de mí. Hay otra persona en la conversación que también habla mal de nosotros, y a veces nada más al perro flaco se le cargan las pulgas, y como que todo cayó sobre Iván, pero no todo es malo".

Asimismo, 'La Pasquel' explicó a los reporteros que la salud de su madre no está tan deteriorada como se pensó al ser captada en silla de ruedas y abandonando el teatro de emergencia por supuestos problemas de salud. Según dijo la actriz mexicana, doña Silvia "sí puede caminar" pero "no quiere" y dijo que ahora toda la familia se enfocará en buscar una motivación para que su reconocida mamá continúe con ganas de vivir: "De repente también una señora de 90 años que tiene 100 cámaras encima de ella también se asusta".

