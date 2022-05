Al borde del llanto, Laura Bozzo pide que la saquen de 'La Casa de los Famosos': "Ya pase por mucho"

Ciudad de México.- El pasado martes, 10 de mayo, dio inicio la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el reality show que, al más puro estilo de Big Brother, promete sacar a la luz todos los secretos de las 17 celebridades que compartirán el lecho durante las próximas semanas; sin embargo, parece ser que el encierro le está pasando factura a la polémica conductora, Laura Bozzo.

De acuerdo con información del medio Suelta la Sopa, en días recientes, la conductora de Laura en América fue captada por una de las 50 cámaras escondidas en La Casa de los Famosos haciendo oración, mientras mostraba presuntos síntomas de abstinencia por no tener su celular a la mano, a la vez que hacía algunas duras declaraciones, entre las cuales mencionaba que ya quería irse del programa.

¿Qué quieres de mí? Ya pasé por mucho. Suficiente. Vamos a respirar. Hay momentos en que me dan ganas de salir corriendo, obviamente no lo voy a hacer. Ay quiero mi celular, por favor mi celular. No puedo estar así. No sé qué estará pasando a fuera, ¿cómo estará mi programa?. Y yo durmiéndome entre tanta gente, ¿qué estoy haciendo acá? Dios mío, auxilio", declaró la presentadora