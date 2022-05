FOTOS: Hijas de Jacqueline Bracamontes debutan en el mundo artístico; así las presume la actriz

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Algo que resulta ser común en el mundo de la farándula es que, los hijos de los famosos suelen seguir los pasos de los padres en la industria del arte, bien sea en actuación, música o danza, tal y como quedó demostrado con las hijas de Jacqueline Bracamontes, la exactriz de Televisa, quien no dudó en compartir los bellos momentos que vivió con sus hijas el pasado domingo, 22 de mayo.

De acuerdo con declaraciones brindadas por la actriz de Rubí, Sortilegio y Las Tontas No Van Al Cielo, el día de ayer, sus pequeñas hijas, Caro, Reni y Jacky dieron un gran espectáculo en el teatro Dade Cultural Arts Center, de Miami, donde mostraron tener grandes dotes para el ballet, donde bailaron 'Live and Let Die' de Guns N' Roses, en versión Dos Cellos, del dueto Lang Lang, hecho que sin duda dejó impresionada a la actriz.

Hijas de Jacqueline Bracamontes bailando 'Live and Let Die'

Por su parte, Jacqueline Bracamontes publicó un tierno video en donde se puede ver a las pequeñas después de su actuación en los escenarios, donde se notan nerviosas de haber cometido algún error durante su presentación, por lo que la también modelo tuvo que tranquilizarlas afirmando que lo habían hecho "muy bien".

Cabe señalar que, Jacqueline Bracamontes parece ser una madre que apoya fielmente las pasiones de sus hijas, tal y como lo demostró con la pequeña Carito la semana pasada, cuando presumió tener grandes habilidades para el surf, por lo que la conductora de Así se baila no dudó en compartir algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde declaró: "Ha nacido una surfer girl. Mi campeona".

¿Por qué Jacqueline Bracamontes dejó Televisa?

Sí bien la exreina de belleza supo labrar una exitosa carrera como conductora y actriz, lo cierto es que en el año 2021, la expresentadora de Netas Divinas decidió irse de San Ángel por motivos de distancia, o al menos eso fue lo que dijo durante su última presentación en el show conducido por Paola Rojas y Consuelo Duval. De acuerdo con información de Unicable, la famosa tuvo que despedirse porque ya se había establecido en Miami, así que se le complicaba estar viajando a México para continuar en San Ángel.

Fuentes: Unicable, Instagram @jackybrv, Facebook Jacqueline Bracamontes