Hunde a Belinda: Tras tacharla de interesada, Christian Nodal 'planea' dura venganza para destrozarla

Ciudad de México.- Aunque se creía que la ruptura entre Christian Nodal y Belinda había sido en los mejores términos, la madre de la estrella pop, Belinda Schüll, y también el cantante sonorense han dejado claro que no fue así y es que en la última semana ambos han estado metidos en una guerra de declaraciones que van desde llamarlo "naco" hasta que el artista filtrara una conversación en las que muestra que su exnovia era una interesada.

Como se recordará, a mediados de semana se volvió viral el comentario de una seguidora de la intérprete de En el amor hay que perdonar y Amor a primera vista donde despreciaba al nacido en Caborca, Sonora, y aseguraba que no estaba a la altura de su ídola. Lo más dramático de la situación fue que su propia mamá reaccionó al mensaje colocando unos emojis de aplausos, lo cual detonó la furia de Christian.

Mamá de Belinda apoya insulto contra Nodal/ Fuente: Internet

A través de su cuenta oficial de Twitter, el compositor mexicano de 23 años de edad respondió a otro comentario de 'Mamá Beli' en donde insinuaba que él se quiso colgar de la fama de su hija. Tajantemente, Nodal la culpó de haber explotado a su exprometida desde que era una niña y haberse apropiado de todo el dinero que ganó desde entonces hasta "dejarla sin nada", además de que confesó por primera vez cuál fue el motivo por el que se acabó su relación.

El intérprete de Adiós amor y Ya no somos ni seremos destapó que su truene con Belinda se dio luego de que ella le pidiera "dinero para arreglarse los dientes" y dijo que él estaba harto de ser su soporte económico: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo".

Luego de toda esta controversia y que ayer domingo Nodal tapara el último tatuaje que tenía sobre Beli, ahora una supuesta persona cercana a él destapó que el sonorense se encuentra listo para mostrar más pruebas que hundirán a la cantante española-mexicana. En entrevista exclusiva para la revista TVyNovelas, el informante explicó que su amigo ha guardado toda su conversación con exnovia porque quiere desenmascararla.

Christian no borra nada; tiene bloqueados a todos, hasta a los 'asistentes' de Belinda. Es superdesprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras. Tiene el chat completo con Belinda, y hasta facturas y algunos tickets que le daban Belinda y su parentela. Ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar esa mujer", aseguró.

El informante asegura que a partir de este momento Nodal hará todas las cosas que pretendía hacer Belinda, pero para lo cual ocupaba tener al cantante como 'patrocinador'. Según contó, la estrella pop tenía el sueño de posar para la revista Playboy y el intérprete sonorense ya lo logró pues hay que recordar que hace unas semanas él apareció en esta importante publicación pero por el momento sus fotos solo están disponibles en Nueva Zelanda.

Ya para finalizar, el supuesto amigo cercano a Christian dijo que uno de los últimos regalos que le dio a Belinda fueron las sonadas botas Philipp Plein, que han causado toda una revolución en las redes sociales debido a que son sumamente llamativas ya que tienen incrustaciones de cristales y tacón asimétrico. Ella las apareció modelando en la serie Bienvenidos a Edén de Netflix con la cual marcó su regreso a la actuación.

