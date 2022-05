Lo hacen pedazos: Tras íntimo VIDEO, madre y ex de Belinda le 'callan la boca' a Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de tres meses de confirmar el fin de su compromiso matrimonial, Christian Nodal y Belinda siguen acaparando titulares por su polémica ruptura, la cual ya quedó claro para todos que no acabó en buenos términos. Entre indirectas, ataques y la filtración de conversaciones privadas, es ahora otro exnovio de la cantante y su exsuegra, doña Belinda Schüll, quienes dan otra 'puñalada' al sonorense.

En entrevista con la prensa, el llamado 'Toro del corrido', Lupillo Rivera, fue cuestionado por reporteros sobre qué opina de la ruptura entre la rubia y el intérprete de Adiós Amor. Como se recordará, el hermano de la fallecida 'Diva de la banda' Jenni Rivera sostuvo un romance con la española durante varios meses, antes de Nodal. Aunque este fue mantenido en secreto, él confesó en su momento que sí se enamoró y que "fueron felices", llegándose a tatuar el rostro de Beli en el brazo, el cual se terminó borrando.

Yo no tengo nada que opinar, o sea, agarra la onda. Yo soy Lupillo Rivera y no soy ningún otro artista. Yo puedo responder por mis actos y por mis cosas y ustedes siguen con la polémica. Ya pasó lo de Belinda, lo de Mayeli (Alonso) (...)", dijo tajante.

Al ser cuestionado directamente sobre lo que hizo Christian Nodal, quien la semana pasada se molestó luego de que su exsuegra aplaudiera un comentario donde lo llamaban "naco", por lo que filtró una conversación que tuvo con Belinda en la que ella aparentemente le pedía dinero para "arreglarse los dientes", el 'Toro del Corrido' se quiso mantener al margen de la controversia y pidió a la prensa superar su ruptura con la española.

Si el señor piensa que eso está bien, lo felicito. Si piensa que está mal, lo felicito. Yo no me meto en esos problemas. Eso ya lo pasé, ya lo viví, yo ya lo superé, les pido a ustedes los de la prensa, a los fans de estos programas les pido una disculpa porque ellos no lo superan (dijo refiriéndose a la prensa)", comentó entre risas.

Sin embargo, aunque en un inicio se limitó a no opinar y dar una respuesta neutral, el cantante de regional mexicano aseguró de manera tajante que no hablará mal de las mujeres que han formado parte de su vida, mandando una fuerte indirecta (bastante directa) al intérprete de Ya no somos ni seremos. Además, reveló que aunque han habido exparejas que han hablado mal de él, él no lo haría y solo les desea que les vaya bien.

No me gusta hablar de eso, yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre de a de veras. Entonces dice uno: si las mujeres han hablado cosas malas y lo malo que han dicho de mí, Dios me las bendiga, Dios me las cuide porque Dios pone todo sobre la mesa solito".

Y añadió: "Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno, yo estoy muy tranquilo con mi ser. Yo sé cómo tratar a las mujeres. Yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en mesa y decir: 'yo hice esto' no, porque eso no se me hace mejor. Mejor que Dios me la cuide, Dios me la bendiga y que siga adelante". Al ver que las preguntas continuaba, cerró sus comentarios diciendo: "Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo".

Por otro lado, en redes sociales empezó a circular que Beli continúa presumiendo una joya que antes era de su exnovio, nada más y nada menos que Christian Nodal. Sí, resulta que el anillo en forma de calavera que la española presume en una de sus últimas selfies pertenecía al artista mexicano, por lo que usuarios se preguntan si ella se quedó con la sortija o si Nodal se la habría regalado cuando estaban comprometidos.

Esto no fue lo único que llamó la atención, pues luego de que su exyerno le diera con todo a través de un mensaje en Twitter en el que la acusaba de haber "dejado sin nada" a Beli y de que este domingo trascendiera que se borró el último tatuaje de la cantante del rostro (donde decía Utopía), doña Belinda Schüll exhibió que a diferencia de él, hay otros hombres que se atreven a tatuarse a la cantante. Se trata de un gran admirador y fanático de la protagonista de Bienvenidos a Edén.

El hombre, quien resultó ser un influencer colombiano, se tatuó el nombre de la intérprete de Luz sin gravedad en la pierna y mandó la imagen a doña Belinda. Conmovida, ella publicó la foto del tatuaje en sus redes sociales. "Parte de tu historia y corazón, ahora en tu piel", escribió la exsuegra de Nodal en una contundente indirecta al músico, quien sigue en medio del escándalo, sobre todo luego de que en redes revivieran un íntimo video en el que le toca el trasero a su hermana a manera de broma mientras bailan.

