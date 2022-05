Manager de Alejandra Guzmán hunde a Gustavo Adolfo Infante; lanzaría tremenda amenaza

Ciudad de México.- Desde el pasado sábado, 21 de mayo, el conductor de Primera Mano denunció públicamente que el manager de Alejandra Guzmán lo habría amenazado a través de diversos mensajes y audios, pero no fue sino hasta el domingo, 22 del mismo mes, que el presentador dio más detalles con respecto a lo que el trabajador de la hija de Silvia Pinal le habría dicho un día antes.

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que tenía audios y mensajes en los que el representante de la cantante de 'Hacer el amor con otro' y 'Yo te esperaba' le haría lanzado varias amenazas, argumentando que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias; sin embargo en aquel momento, Infante, no dio más detalles y aseguró que hablaría con mayor detenimiento este lunes en su programa.

Ya para la tarde del día de ayer, el polémico conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino profundizó un poco más con respecto al tema, declarando que Maurice Keisser, manager de la madre de Frida Sofía, amenazó con demandarlo por un comentario que Infante habría hecho con respecto a la gira de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, en la que habría insinuado que, la única razón por la que se presentarían solo en Estados Unidos es porque no tienen visa.

Me manda mensajes amenazantes Maurice Keisser, manager de Alejandra Guzmán, dice que me va a demandar por decir que gira de 'Perrísimas sin Visa'. No entiendo, sí en febrero del 2021 fue demandada por herir con un cuchillo a su novio", declaró el periodista