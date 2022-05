Shock en Televisa: Irina Baeva confirma la terrible razón por la que no habrá boda con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de origen ruso Irina Baeva, quien llegó a México en el 2012 para estudiar actuación y acaparó titulares por empezar un romance con el histrión de Televisa Gabriel Soto en medio de especulaciones de que fue la tercera en discordia en su matrimonio con Geraldine Bazán, revela la verdadera razón de la lamentable cancelación de su boda con el galán de telenovelas, destapando qué piensa su familia de esto.

Pese a que la actriz de melodramas como Vino el amor y Amor dividido ya tenía todo listo para celebrar su matrimonio por todo lo alto, lamentablemente tuvieron que posponer la ceremonia porque su familia está en Rusia y el conflicto entre su país y Ucrania ha complicado que puedan llegar a México para la boda. Aunque en un inicio se dijo que no podían salir del país europeo debido a la guerra, Irina aclaró este punto y desmintió que no puedan salir, revelando que el problema es el costo de los vuelos.

En entrevista para el programa matutino Despierta América de Univisión, Irina se enlazó mediante una videollamada con el conductor Alan Tacher y platicó sobre los motivos que tuvo para posponer su boda con Soto, afirmando que la cantidad económica por los 7 vuelos en este momento se sale de su presupuesto, pues no hay vuelos directo de Moscú a Cancún y tendrían que hacer escala en otros lugares como Dubái o Turquía.

Claro que pueden salir, no hay ningún impedimento para que lo hagan, el tema es que sí subió significativamente el presupuesto, porque traer a 7 personas, una cosa es volarlos en vuelo directo de Moscú a Cancún, y otra cosa hacer una escala en Dubái, o una escala en Turquía, o estar buscando como esas rutas alternativas", dijo.

Posteriormente, Baeva reveló que tras platicar el problema con su familia, su padre le sugirió hacer la fiesta sin ellos, pero ella se niega a hacerla pues quiere que estén los 7 presentes: "Mis papás, mi familia están perfectamente bien, ellos están en Moscú, todo está tranquilo (...) y mi papá fue el primero que me dijo: 'haz la ceremonia sin nosotros', y yo le dije, es que no se trata de eso, porque lo que más me importa a mí no es la ceremonia como tal, lo que más me importa es que esté la gente que más quiero, y definitivamente esas 7 personas que están en Rusia son de las personas que más quiero y quiero obviamente que me acompañen en ese día tan importante".

De la misma manera, la rusa aseguró que su decisión está totalmente respaldada por su prometido, Gabriel Soto.

Lo platicamos varias veces también con Gabriel y llegamos a esa decisión juntos que, sin mi familia, la ceremonia como tal, lo que estábamos haciendo, no se va a hacer, entonces ahorita estamos reprogramando, viendo cómo se van desarrollando las cosas también”.

Por último, al hablar del destino que eligieron para pasar la luna de miel, Irina contó: “Es un lugar que ya habíamos visitado nosotros previamente, nos encantó tanto que decidimos que ese es nuestro paraíso perfecto para pasar la luna de miel, mientras tanto hicimos la pre luna de miel, y justamente la gente se ha preguntado '¿por qué la pre luna de miel?', hasta nos preguntaban '¿pero eso no existe?', lo que pasa es que como ya teníamos la boda, ya estábamos con lo del viaje y todo y esa pre luna de miel la hicimos por las Islas Griegas, el destino de la luna de miel es justo uno de esos que hemos visitado, ya después lo sabrán".

Fuente: Instagram @despiertamerica, @gabrielsoto y @irinabaeva