Tras 21 años en Televisa, corren a querida conductora de 'Hoy' y se despide ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y actriz, quien cuenta con más de 21 años de carrera en Televisa, recibió una inesperada noticia pues en días pasados le notificaron que había quedado fuera del programa Hoy a solo unas semanas de haberse integrado y terminó ahogada en llanto al enterarse sobre su salida. Con un nudo en la garganta, la estrella de televisión se despidió de sus compañeros y de todo el público que la apoyó.

Sin embargo, no se trata de Galilea Montijo, Andrea Legarreta o alguna otra titular del matutino de San Ángel y en realidad es nadie más y nadie menos que la argentina Bárbara Torres, quien el pasado viernes 20 de mayo quedó eliminada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde inició participando bajo su personaje de la sirvienta 'Excelsa', pero por petición de la producción tuvo que despojarse del mismo.

Para esta competencia de baile, la originaria de Buenos Aires tuvo la tarea de formar parte del primer trío de bailarines ya que su pareja fue el dúo de comediantes Huarachín y Huarachón. Lamentablemente, ni ellos ni la actriz demostraron grandes habilidades para el baile y constantemente se exponían a severas críticas de los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido, así como los millones de televidentes que miran Hoy.

Bárbara, quien ha tenido un rol estelar en todas las temporadas del exitoso programa La Familia P.Luche, se mostró muy conmovida y afectada luego de enterarse que ella y sus compañeros resultaron eliminados. Como se recordará, el pasado viernes se presentó sola en el escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy ya que sus compañeros comediantes no pudieron estar en el programa debido a que tenían otros compromisos de trabajo.

Y aunque trató de sacar la coreografía adelante bailando junto al maestro Memo Téllez, no consiguió que el público votara por ella y acabó quedando fuera del concurso. En una entrevista que dio a reporteros de Hoy detrás de cámaras, la argentina no pudo evitar derramar varias lágrimas y comentó: "Sí me da tristeza, me da tristeza porque tenía ganas de seguir bailando pero me divertí, pero mucho, mucho, aprendí un montón de cosas".

El juez invitado Albertano también se mostró muy dolido por la eliminación de Torres, pese a que él la pudo haber salvado con su voto, no obstante decidió rescatar a Yulianna Peniche y Tame. La conductora por su parte demostró que no le guarda ningún tipo de rencor al comediante e incluso lo abrazó para llorar juntas, además de que advirtió que podría volver a la pista: "Vamos a cerrar el periférico (con una protesta), yo sí quiero volver".

