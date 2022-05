Tras acabar preso, 'matan' a polémico actor de Televisa y TV Azteca; actrices lo acusan de abuso

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa y TV Azteca, quien fue detenido en marzo de este año acusado de abuso sexual por parte de una actriz, quien también es su expareja, es 'asesinado' en la serie en la que actuaba debido a estos señalamientos. Se trata de Pascacio López, quien fue denunciado y detenido en la CDMX el pasado 18 de marzo del 2022. Posteriormente, fue trasladado a Guadalajara, Jalisco para responder a la denuncia de su exnovia, Sarah Nichols.

El actor mexicano, originario del estado de Chiapas, primero fue denunciado por abuso sexual por parte de Sarah. Aunque él ya había sido señalado por otras exnovias de ser alguien violento y agresivo, la actriz Vanessa Bauche se unió a la denuncia por abuso luego de que este fuera arrestado, ya que afirmó que Pascacio presuntamente intentó besarla a la fuerza durante las grabaciones de la serie de Netflix en la que participaban, Guerra de Vecinos.

Pascacio interpretaba a 'Genaro', padre de una de las dos familias protagónicas de la serie, sin embargo, al salir un avance de la nueva temporada, trascendió que su personaje fue 'asesinado' en la serie para así eliminarlo del proyecto en medio de estas serias acusaciones de abuso en su contra. En el avance oficial de la segunda temporada de la serie de comedia, se menciona la muerte de 'Genaro' y 'Leonor', cuyos personajes eran interpretados por Pascacio y Bauche, respectivamente.

En las primeras imágenes publicadas en un clip a través de Twitter, también se puede ver que uno de los personajes carga con las urnas y cenizas de los dos actores (claro, solo de sus personajes). En la descripción oficial, se deja más que claro que ninguno estará en la nueva temporada: "Tras la inesperada muerte de 'Genaro' y 'Leonor', los López dejan la privada y se mudan a su viejo barrio Del Niño Jesús, creyendo que lejos de Silvia y todos los que la rodean, podrán recuperar la felicidad que tanto anhelan", manifestaron.

Captura de pantalla de Netflix

El 'asesinato' del actor en este proyecto viene luego de especulaciones de si se mostraría o no su parte al salir al aire. Aunque ya había grabado varias escenas, al parecer ejecutivos decidieron eliminar su personaje. Sarah Nichols, quien lo denunció primero por violación, ha expresado que tras denunciarlo, más mujeres habrían anunciado que también sufrieron violencia con López, sin embargo, está decidida a que haya justicia.

Sinceramente ahora yo sé que no fui la primera a quien este hombre ha dañado, ha hecho mucho daño a muchas personas, y quizás si alguna de ellas o ellos hubieran denunciado, yo no estaría aquí hoy, entonces, aunque yo no haya sido la primera persona a quien este hombre le hizo daño, yo no me voy a cansar de buscar la justicia para asegurarme que voy a ser la última", indicó en marzo.