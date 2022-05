Tras duro divorcio y veto de Televisa, Tatiana no se queda callada y lanza este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sí bien, Tatiana fue una de las celebridades más influyentes de Televisa, durante los años 90 por su gran popularidad entre el público infantil, la también conocida como 'reina de los niños' tuvo que pasar por difíciles rachas tras su arrollador éxito, mismo que la llevó a retirarse de la farándula por casi 18 años, lo que la hizo acreedora de un veto en la televisora de San Ángel.

Y es que tras aparecer en grandes producciones como El Espacio de Tatiana y Amy La Niña De La Mochila Azul, la cantante pasó por un difícil divorcio en el año 2004, lo que la apartó de los medios de comunicación, no fue sino hasta el año 2016 que se le volvió a ver en San Ángel como invitada de Goza la Noche, aunque previo a ello estuvo colaborando con TV Azteca, empresa donde actualmente conduce MasterChef Junior.

Después de haber pasado por muchos momentos de desequilibrio, la cantante del 'Patio de mi casa' apareció en redes sociales el pasado domingo, 22 de mayo, con un conmovedor mensaje, pero éste no tiene nada qué ver con su vida profesional, de hecho se trata de un tema completamente privado que involucra a su hijo, Andrik, a quien le dedicó unas tiernas palabras con motivo de su cumpleaños número 21.

Mijito, sabes que te amo. Te deseo siempre lo mejor, que sigas adelante en todo lo que te propones, y que cada día logres más cosas", declaró la cantante

De acuerdo con algunos datos de la cuenta oficial de Instagram de Tatiana, la celebridad comenzó a festejar el cumpleaños de su hijo desde el pasado domingo, cuando lo llevó a un concierto tributo de The Beatles. En el clip, se puede ver al joven cantando y disfrutando del espectáculo, mientras que conductora de La Academia le expresó todo el afecto que siente por él con otro tierno mensaje: "Cumples 21 mijito, no lo puedo creer y me siento tan orgullosa de ti, te deseo que todo lo que te propongas lo sigas alcanzando". En su publicación reaccionaron celebridades como Omar Chaparro, Anette Cuburu, entre otras.

