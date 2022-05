Tras insultos, Christian Nodal cobra venganza y humilla a Belinda de la peor manera; filtran FOTOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras filtrarse un polémico video en el que Christian Nodal toca indebidamente a su hermana y las fuertes críticas que este le trajo al sonorense, ahora revelan una contundente acción de parte del intérprete de Amor Tóxico que dejaría en claro que ya no hay nada entre él y Belinda a más de tres meses de que anunciaran el final de su compromiso. Y esque la separación ya es definitiva, pues Nodal terminó por deshacerse de lo que lo unía a su ex: un tatuaje.

Como se recordará, esta semana se desató la guerra mediática entre ambos artistas luego de que el cantante filtrara en Twitter una captura de pantalla de una conversación con la intérprete de Luz sin gravedad, en donde esta le pedía dinero para arreglarse los dientes. Al no responder a su petición, la artista estalla y acusa a Nodal de "destruirle la vida". Días después todo el mundo se enteraría del término de su compromiso. Y esque lo que terminó por enfurecer al cantante fue su exsuegra.

Doña Belinda Schüll, madre de Belinda, no dudó en humillar al artista de 23 años al darle 'Like' y aplaudir un comentario en el que lo llamaban "naco" y pedían que nunca volviera con la española. Esto hizo que Christian exhibiera con todo a su exsuegra y a Beli. En medio de una serie de dimes y diretes y diversas polémicas, ahora el músico da otro golpe bajo y demuestra que ya no quiere tener nada que ver con la cantante, eliminando el último rastro de ella en su cuerpo: un tatuaje que se hizo en la frente inspirado en su romance.

Como se recordará, cuando las cosas entre ambos iban viento en popa, el originario de Caborca, Sonora se tatuó la palabra "Utopía" en la frente junto a un corazón en color rojo. Utopía es el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante y fue lanzado en el 2006. Nodal decidió modificarse el último tatuaje que tenía de Beli, pues en el pasado ya había quedado en evidencia que modificó el que se hizo en el pecho de los ojos de la artista y a un lado del rostro, donde antes tenía la palabra "Beli".

Según se pudo ver en unas fotos compartidas en redes del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, Nodal decidió ponerse una pequeña flor rosa en la frente para tapar el último tatuaje de su ex. Para esto, acudió a un estudio en San José, Costa Rica llamado 'Samsara Tattoo Studio' donde este fin de semana se presentó en concierto. De inmediato, internautas se manifestaron al respecto y mientras unos afirman que esto ya era de esperarse, otros criticaron al cantante por seguir dando de qué hablar, afirmando que si no quisiera que se siguiera especulando sobre su relación, debió guardarse esto en privado.

Supera a Belinda, ella ni te topa".

Más ridículo no se puede".

No inventes ya parece pared de baño".

Ya no quiere tocar el tema de Belinda y con estás fotos demuestra lo contrario, otra semana más que los medios de comunicación hablarán de esta relación".

