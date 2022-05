Adiós 'Hoy': Tras años desaparecido y abusar de cirugías, villano de novelas renuncia a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de telenovelas Sergio Sendel, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la actuación, volverá a abandonar los foros de Televisa tras haber permanecido desaparecido durante un par de años pues se confirmó que está a punto de arrancar las grabaciones de un nuevo y ambicioso proyecto fuera de la empresa. ¿Se unirá a las filas de TV Azteca?.

El histrión de 45 años de edad inició su carrera artística en 1990 realizando pequeños papeles en diversos melodramas como Mi pequeña soledad (1990), Alcanza una estrella II (1991), Muchachitas (1991), entre otros. Pero sin duda alguna su trayectoria despuntó al convertirse en el malvado villano de historias como La Otra, Amarte es mi pecado, Heridas de amor, Destilando amor y Lo que la vida me robó.

Sin embargo, tras finalizar el rodaje del melodrama Juntos el corazón nunca se equivoca en 2019, desapareció de la pantalla chica por un par de años, causando conmoción entre sus millones de seguidores. Durante una vieja entrevista, Sendel declaró que había abandonado la actuación porque no había recibido ofertas interesantes: "Mi futuro en la empresa es con el pasado y con el presente, siempre he tenido una relación con Televisa de mucho respeto, porque simplemente ahí encontré la oportunidad de realizarme... No había hecho nada porque ofrecen pura mier..., esa es la verdad".

Tras un par de años en el retiro, el pasado 2021 el reconocido intérprete mexicano de 55 años reapareció en Televisa donde le volvieron a dar un papel antagónico en la exitosa novela Mi fortuna es amarte, la cual fue protagonizada por David Zepeda y Susana González. No obstante, la apariencia física del actor fue lo que más dio de qué hablar en su reaparición y es que para muchos de sus admiradores acabó irreconocible.

Pero cabe resaltar que hace unos años Sergio negó tajantemente haber usado bótox o algún otro tratamiento para rejuvenecerse y declaró que su único secreto para mantenerse radiante pese al paso de los años era cuidar su alimentación y "no comer carne". Sin embargo, hay quienes a la fecha siguen pensando que el villano de las novelas presuntamente sí se excedió con las cirugías en el rostro.

Sergio Sendel impacta por cambio físico/ Fuente: Internet

Aunque muchos de sus fans quisieran seguirlo viendo en el canal de Las Estrellas, ya se confirmó que Sendel otra vez abandonará Televisa y como él jamás ha confirmado tener exclusividad en esta empresa, se dice que ahora se unirá a un proyecto de Telemundo. El periodista Álex Kaffie anunció que el actor mexicano comenzará las grabaciones de la serie El Conde, que protagonizará Fernando Colunga, en unos días más y por obvias razones es evidente que tardará un poco más en regresar a San Ángel.

La próxima semana será el claquetazo (arranque de grabaciones) de El Conde, serie de Telemundo inspirada en El Conde de Montecristo", escribió el 'Villano de los espectáculos'.

