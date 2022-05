Adiós a un grande: Tras dejar Televisa, filtran grave enfermedad de Chabelo; su hijo confirma retiro

Ciudad de México.- Tras confirmarse su regreso a la televisión a través de tres proyectos que se podrán ver vía streaming, revelan que el 'Amigo de todos los niños' Xavier López 'Chabelo', tendría terrible enfermedad a sus 87 años de edad: el Alzheimer. Su hijo fue cuestionado sobre su estado de salud y, aunque no se pronunció directamente sobre este padecimiento, reconoció que no ha estado bien de salud y por eso decidió retirarse.

THR3 Media Group en alianza con Producción Espiral son los encargados de que el exconductor de Televisa regrese a la pantalla chica con una serie animada, una bioserie y un programa de concursos con el conocido concepto de la 'Catafixia'. Y aunque 'Chabelo' se expresó muy animado en sus redes sociales al dar el anuncio en Twitter, afirman que 'El amigo de todos los niños' no está en condiciones de volver a los escenarios pues sufriría de Alzheimer.

Tras informar sobre los proyectos en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, el conductor Gustavo Adolfo Infante reveló que le sorprendió mucho el anuncio del regreso del conductor ya que él afirma que lo tendrían resguardado en su casa debido a problemas de salud. Incluso, comentó que ni siquiera estaría en condiciones de hablar, revelando que padecería de Alzheimer, enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales.

Yo sé que a Xavier lo tienen, a mi querido 'Chabelo', lo tienen ya guardado porque no está en condiciones de hablar, tiene Alzheimer... igual que Polo Polo... fíjate nada más, Polo Polo que se dedicó toda su vida a hablar y a hacer reír a la gente, y 'Chabelo' también, el día de hoy están sin poder hablar", comentó Infante.

Como se recordará, el conductor anunció su retiro de la televisión en diciembre del 2015, luego de terminar su programa En Familia con Chabelo, el cual fue transmitido por Televisa todos los domingos cerca de 50 años, desde 1967. De acuerdo con informes, en la versión animada se tendría como protagonista a la caricatura de 'Chabelo' y también participaría 'Pepito'. En el programa de concursos, este se adaptaría para incluir juegos de intercambios y sorpresas.

Sobre la bioserie, se sabe que el conductor hablaría sobre su extensa trayectoria y su camino a la fama, sin embargo, aún se desconoce quién sería el encargado de interpretarlo. Por otro lado, quien habló de la salud del famoso fue su hijo Xavier López Miranda, quien en una charla exclusiva con Javier Poza para Radio Fórmula, reconoció que su padre había estado teniendo serios problemas de salud debido a su avanzada edad.

"Después de una negociación larga, llegamos a un acuerdo de poder producir nuevos contenidos de Chabelo para plataformas (...) Mi papá acaba de cumplir 87 años y tiene muchas cosas que contar que muy poca gente conoce. Hay muchas cosas que queremos contar", comentó sobre la alianza con la plataforma de streaming.

Posteriormente, aclaró cuál es el verdadero estado de salud de su padre, aclarando que estará retirada pese a los planes que hay alrededor de su personaje: "Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. A pesar de lo que piensan algunos, mi viejo no es eterno y ha tenido un par de años difíciles. Está bien y muy fuerte, pero él está ya retirado", comentó. Aunque no aclaró directamente si padece Alzheimer, agregó:

Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va (...) Le echa muchas ganas, pero también son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años (...) Hemos batallado los últimos años con problemillas, cosas que le salen, cosas que se resuelven. Fueron años de trabajo (...) trabajó como loco".