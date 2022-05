Adrián Uribe no se guarda nada y revela la razón por la que rechazó firmar exclusividad con Televisa

Ciudad de México.- El actor y comediante, Adrián Uribe no se quedó callado y decidió romper el silencio ante el 'Escorpión Dorado' al revelar las razones por las que decidió rechazar firmar otro contrato de exclusividad con Televisa, luego de trabajar para empresa de San Ángel, por más de 20 años tras el éxito obtenido en el programa La Hora Pico, donde nació su famoso personaje 'El Vítor'.

En su mensaje mencionó que a pesar de que la empresa le ofreció firmar por otros seis años, él decidió no aceptarlo y ahora solo trabajar por proyecto pues cree que ahora más apertura para trabajar en otras empresas o bien plataformas como lo son Netflix, Amazon Prime, HBO, entre otras más, tal y como lo han hecho muchos de sus compañeros en el medio que incluso cambian de forma constante de televisora.

Fue en el programa de YouTube, Escorpión Dorado al Volante, donde decidió hablar de su situación con la familia Azcárraga, luego de que se rumorara que incluso fue vetado por aparecer en las pantallas de TV Azteca, sin embargo todo eso ya fue desmentido por él, al mencionar que las cosas siguen en paz con Televisa, en espera de participar en un próximo proyecto.

Me han dicho '¿si es cierto que te quitaron tu exclusividad?', '¿que te corrieron de Televisa?''... No me quitaron la exclusividad, ya leí que yo le debía dinero a Televisa, que no me podían correr hasta que les pagara y que ya que les pagué me quitaron la exclusividad, mentira", sentenció Adrián, quien dice que tiene tan buena relación con Televisa, que incluso condujo '¿Quién es la máscara", dijo.

Ante esto, el actor menciona que se siente más cómodo al trabajar por proyecto pues logra sentirse con la libertad de revisar opciones y ver cuál es la más conveniente y no quedarse solo con las que le dan en la mencionada televisora, tal y como ocurre con otras personalidad que continúan trabajando bajo esa modalidad, dejando de lado algún tipo de expansión hacia otras plataformas.

Además, finalizó que Televisa jamás le ha prestado dinero tal y como ha rumorado, a lo cual mencionó que lo que tienen se lo ha ganado sin la necesidad de andar pidiendo adelantos, pues la empresa le ha respondido bien con la paga durante las más de dos décadas de ser una persona con exclusividad, la cual fue respetada en el recorte de los años 2016, 2017 y 2018, cuando cayeron en crisis.

Nunca le he debido dinero a Televisa, nunca me han prestado dinero, siempre me he ganado mi dinero, siempre me lo han pagado de lo que he trabajado, a mí se me acabo el contrato de seis años de exclusividad, se me venció. Televisa me invitó para volver a firmar, ellos querían renovar conmigo, y yo fui el que tome la decisión de decir 'no'", dijo.