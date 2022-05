Aerosmith cancela eventos de su gira mundial: Steven Tyler fue llevado a rehabilitación

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Luego de haber confirmado una gira mundial que los llevaría por varios países del planeta, la legendaria agrupación de rock, Aerosmith conformó la cancelación de algunas fechas, principalmente en Las Vegas donde tenían una residencia, esto debido a que Steven Tyler, vocalista de la banda, recayó en las drogas y tuvo que ingresar a rehabilitación.

“Continuaremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre y les informaremos sobre cualquier actualización tan pronto como podamos”, dice la misiva. Te podría interesar Aerosmith recordará su trayectoria en el escenario de los Grammy 2020

Fue a través de un comunicado de prensa que se difundió por las redes sociales que los intérpretes de temas como Dream On, Crazy o Love in a Elevator resaltaron que Tyler, de manera voluntaria, se había internado en una clínica para evitar consumir drogas como lo hacía en el pasado, situación por la cual la pausa era inminente pero esto no orillaría a cancelar el resto de la gira.

“Estamos devastados por haber causado molestias a tantos de ustedes, especialmente a nuestros fanáticos más leales que a menudo viajan grandes distancias para experimentar nuestros espectáculos”, aseveró la agrupación.

Aunque se reveló que los eventos se retomarán en los siguientes meses, también se hizo énfasis en la devolución del precio por los boletos adquiridos, pues basta recordar que por la pandemia ocasionada por Covid-19, los concretos en vivo se retomaron a inicios del 2022, hecho al que Aerosmith se sumó pero por lo cual dejará a consideración de los fans devolver las entradas o mantenerlas.

El problema con estupefacientes de Steven Tyler inició en 1988, año en que el resto de la agrupación lo ayudó a mantenerse sobrio con ayuda de rehabilitación; sin embargo, se desconocen las razones por las cuales el músico recayó en este problema. Pese a ello, se dijo que fue por su propio pie que acudió por ayuda pues en ocasiones anteriores declaró que esta adicción le restaba importancia a “su grandeza”, algo que no quiere perder.

“Toda la magia que pensabas que funcionaba cuando estabas drogado sale cuando estás sobrio. Te das cuenta de que siempre estuvo ahí, y tu miedo desaparece”, declaró en el pasado.

Al momento, Aerosmith no tenía planes de visitar México pues su agenda recién se retomaba tras el levantamiento de las medidas sanitarias, por lo cual se espera que una vez que el vocalista de la agrupación esté en mejores condiciones, se revelen más eventos que incluyan nuestro país.

Fuente: Instagram, Página 6