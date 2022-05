Luto en Televisa: Querida actriz anuncia trágica muerte y hace dolorosa súplica en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien tras estar varios años ausente regresa este 2022 a la actuación en la telenovela Vencer la ausencia, rompe el silencio tras la trágica muerte de un ser querido. Se trata de Ariadne Díaz, quien en entrevista con el programa de TV Azteca Ventaneando habló del luto que ha vivido desde diciembre luego de que un cocodrilo s comiera a 'Tacha', su perrita, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Como se recordará, en diciembre del 2021 Ariadne informó a través de sus redes sociales algo que aterró a más de uno. Con profundo dolor y aún en shock, la actriz de melodramas como La malquerida y La doble vida de Estela Carrillo comunicó a sus seguidores que mientras sacaba a pasear a su mascota llamada Tacha en la zona hotelera de Puerto Vallarta, Jalisco, un cocodrilo atacó a su perrita y la devoró frente a sus ojos.

Ayer mientras regresamos a casa de la playa que está a una cuadra de mi casa un cocodrilo la atrapó y en un segundo Tacha ya no estaba", escribió en redes.

Debido a que recibió fuertes críticas y fue señalada por algunos internautas, quienes la acusaron de poner en riesgo a su mascota por no llevarla con correa al momento de la tragedia. Seguidores la culparon por la muerte de su mascota, afirmando que ya estaba al tanto de que en la zona podrían haber animales como estos, por lo que la llamaron "irresponsable". A varios meses de la muerte de Tacha, la actriz rompió el silencio ante la prensa y frente a las cámaras de Ventaneando, lanzó fuerte súplica a autoridades.

"Después de que pasó ese accidente, supe que había pasado muchas veces no solo con perros sino con personas. Es algo que no se dice mucho, es e la zona hotelera de Puerto Vallarta. entonces sí creo que es algo sobre lo que se debe tomar cartas en el asunto. Pobres cocodrilos han sido desplazados", dijo, descartando que el problema sean los animales, sino que no hay señalamientos ni protección para la gente o sus mascotas en el área.

En medio del luto que aún procesa, la actriz respondió a críticas y suplicó que hacen falta señalamientos para evitar tragedias de este tipo, pues se enteró que le ha pasado a mucha gente y animales: "La gente habló mucho sin siquiera saber cómo eran las cosas. El campo de golf en cuestión no tiene límites ni nada entonces vas caminando y te sale un cocodrilo porque no hay límite ni un letrero que diga: 'cuidado con'. Entonces cuando pasa esto me entero que le ha pasado a mucha gente antes, animales, personas".

A mí me impactó demasiado porque fue tan cerca que pudo ser mi hijo o yo y fue mi perra. La verdad no he regresado desde que pasó aquello", comentó.

Finalmente, además del trauma que le provocó la muerte de su mejor amiga de cuatro patas, la actriz reveló que aunque muchos la criticaron, otros la apoyaron, lo que la dejó sorprendida: "Mucha gente fue muy empática y amorosa. Gente que me sorprendió porque no era cercana, que estuvo al pendiente de mí, de cómo estaba pero también hubo gente muy cruel".

Momento a partir del minuto 15:15 del video:

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando e Instagram @ariadne_diaz