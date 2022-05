Profeco lanza alerta para concierto de Maluma en Tijuana; estarían vendiendo boletos falsos

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia ante la venta de boletos falsos para el concierto del cantante colombiano Maluma, que está programado para realizarse este sábado 28 de mayo en la ciudad de Tijuana. Las presuntas entradas se están vendiendo para una fecha diferente a la anunciada de manera oficial en la gira 'Papi Juancho World Tour', en la que se contemplan varios espectáculos en México.

La dependencia explicó que hay riesgo para los seguidores del intérprete de 'Hawái' por comprar boletos para dicho evento que no está programado por el artista. Por ello pidieron a los interesados en adquirir sus entradas para el show que no se dejen engañar, a la vez que dicho concierto no aparece en las fechas oficiales del tour del cantante.

Asimismo, la Profeco recordó que el show de Maluma está programado para este próximo sábado 28 de mayo, por lo que destacó la importancia de verificar las fechas oficiales de sus presentaciones. Sin embargo, en redes sociales empezó a circular un comunicado en el que la empresa 'Espectáculos Bonanza' reportó la cancelación del concierto en Tijuana, por problemas que hubo entre los representantes del artista en México y las compañías de Manager y Booking en Miami y Colombia.

Cabe mencionar que pese a esta información, Maluma no ha hecho oficial la suspensión del evento que se realizará en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana este fin de semana, pues hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto en redes sociales. Hasta el momento, las fechas oficiales anunciadas por el reggaetonero, como parte de la gira 'Papi Juancho World Tour' en México son el 28 de mayo en la ciudad fronteriza; el 4 de junio en Guadalajara, dos fechas en la Ciudad de México (el 10 y 11 de junio), y otras dos el 14 y 21 de agosto en Rosarito, Baja California.

