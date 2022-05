"Ridícula y payasa": Tras dejar Televisa, destrozan a Galilea Montijo por hacer esto fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la presentadora tapatía Galilea Montijo provocó tremenda polémica en las redes sociales debido a que varios internautas se le fueron encima y no han dejado de destrozarla por hacer esto tras abandonar el programa Hoy la semana pasada. Como se sabe, desde hace unos días se ha estado especulando que la tapatía estaría a punto de abandonar las filas de Televisa.

Hace un par de meses diversos periodistas como Jorge Carbajal reportaron que presuntamente los altos mandos de la televisora de San Ángel querían sacar a la también actriz de 48 años del matutino y eventualmente de la empresa pues no estarían conformes con los escándalos que ha tenido últimamente. Hay que recordar que en un libro la vincularon sentimentalmente con un delincuente y hasta se reportó que se estaba divorciando de Fernando Reina Iglesias.

Presuntamente las polémicas de 'La Gali' causaron que los altos mandos de Televisa pusieran un veto en su contra, el cual consistía en no permitirle hacer ventas ni menciones publicitarias porque tenía "muy mala imagen". Y luego de que se integrara repentinamente al programa Netas Divinas, aumentaron aún más los rumores sobre su salida del matutino Hoy, en donde tiene más de 15 años al aire.

La semana pasada la originaria de Guadalajara estuvo varios días ausente del programa y sorprendió al aparecer en Univisión, empresa a la que presuntamente piensan enviarla en unos meses más. ¿Por qué los visitó? Montijo fue invitada especial en el aniversario 25 del matutino Despierta América y también se unió a otros eventos que organizó la cadena de habla hispana.

Hace algunas horas la conductora Lili Estefan de El Gordo y la Flaca exhibió que Galilea no solo viajó a Estados Unidos para trabajar y mostró que también hubieron momentos de diversión durante su estancia en la ciudad de Nueva York. A través de su cuenta oficial de Instagram la presentadora compartió un video del recuerdo en donde se observa a la tapatía haciendo el 'Anitta Challenge' en la entrada de un edificio y sin pena alguna.

Las imágenes de la conductora de Televisa bailando de inmediato causaron furor y además fueron retomadas por las redes sociales del programa Hoy, in embargo, a varios de los internautas no les agradó y se le fueron encima. Los haters de 'La Montijo' se hicieron presentes en la publicación y no han parado de hacer fuertes críticas y comentarios negativos en su contra.

