Shock en Televisa: Exsuegra de Inés Gómez Mont la hunde y confiesa dónde se esconde con su esposo

Ciudad de México.- Nuevamente la famosa mexicana Inés Gómez Mont se encuentra en medio de la polémica y es que su exsuegra Tita Bravo continúa hablando pestes sobre ella y su marido Víctor Manuel 'N', quienes llevan prófugos de la justicia de México durante más de 8 meses. En esta ocasión la madre de Javier Díaz acaparó la atención de los medios de comunicación ya que asegura saber dónde se encuentra escondida la expresentadora de Televisa.

Como se recordará, la también exintegrante del programa Ventaneando de TV Azteca estuvo casada con Javier desde 2008 a 2013 y con él se convirtió en madre de sus primeros cuatro hijos, sin embargo, tras el divorcio iniciaron un pleito que parece no tener fin y es que él y su madre aprovechan sus encuentros con la prensa para destrozar a Inés tachándola de mala madre y además acusándola de graves delitos.

Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont/ Fuente: Internet

En una reciente entrevista que concedió a la revista TVNotas, quienes la sacaron en su portada de este martes 24 de mayo, la señora Tita nuevamente se le fue encima a la comadre de Galilea Montijo, pues considera injusto no poder ver a sus cuatro nietos debido a la orden de aprehensión que la FGR giró en contra de ella y su actual esposo: "Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están; no puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo. Desde febrero, Inés 'N' y el marido regresaron a México y aún no se hace justicia. Ella sigue escondidita gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada".

La exsuegra de 'La Gómez Mont' asegura que sus "amistades" ya le confesaron dónde tiene su escondite y destapó que seguiría en México, luego de que en febrero se reportara su ingreso al país, sin embargo, no hubo detención. De acuerdo con la información brindada por la polémica Tita, la exconductora y retirada actriz podría estar en una casa de seguridad que consiguió su esposo en Chiapas, de donde él es oriundo:

Está escondida con el marido en una casa de seguridad en Chiapas, ya que el tipo (Víctor ‘N’) es de allá, entonces tienen facilidad para poderse esconder. Allá tiene varios negocios y familiares, así que viven como si nada, eso es lo que me sorprende... Me lo han dicho varias amistades, aunque otras tantas dicen que anda en Miami, pero todo es para distraer la atención y que no la busquen".

Bravo continúa asegurando que la exconductora de Familias Frente al Fuego, el cual fue su último proyecto en la televisora de San Ángel, se casó con Víctor Manuel 'N' por interés pues afirma que lo conoció cuando él era novio de una de sus gemelas y ella seguía casada con Javier, pero habría quedado asombrada al ver lo poderoso que era su ahora esposo: "Antes de que Víctor saliera con Inés, estuvo saliendo con una de mis hijas gemelas, entonces, cuando hacían reuniones en la casa e Inés iba como la esposa de mi hijo, escuchaba las pláticas de este tipo hablando del helicóptero, del negocio, del no sé qué , y ahí comenzaron a brillarle los ojitos a Inés por él".

