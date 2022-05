Tras dejar 'Hoy', conductora de Televisa da difícil noticia con nudo en la garganta y suplica ayuda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa conductora y actriz de Televisa, quien tiene más de 13 años trabajando en esta empresa, reapareció ahogada en llanto debido a que hace algunas horas compartió una difícil noticia a través de sus redes sociales. Visiblemente afectada y con un nudo en la garganta, la famosa le suplicó a sus miles de admiradores y fans que la ayuden a resolver una complicada situación que está atravesando.

Se trata de la presentadora y también comediante Mariana Echeverría, quien comenzó su carrera en la empresa de San Ángel apareciendo en el exitoso programa Se Vale junto a conductores como Raúl Magaña, Tania Riquenes, Ilse Ikeda y algunos más. Asimismo, consiguió gran éxito al unirse al canal de paga Telehit donde trabajó por años como parte del show de comedia Guerra de chistes, pero según declaró meses atrás, se arrepiente de haber estado en esta polémica emisión.

Asimismo, la presentadora de 37 años originaria de la CDMX confesó hace unos meses en el show nocturno Faisy Nights de Unicable que tuvo problemas al trabajar al lado de Magaña ya que presuntamente al conductor no le gustaba tenerla de compañera porque "le robara cuadro": "Raúl Magaña me corrió de 'Se Vale' porque creo que no me quería tanto... porque creo que le robaba mucho cuadro".

Pero Echeverría salió adelante pese a este supuesto problema con el actor y consiguió convertirse en toda una sensación al integrarse a la 'Familia Disfuncional' del programa Me caigo de risa que es todo un éxito en Canal 5. Y apenas el pasado 2021 causó sensación al participar en la primera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, en el cual logró llevarse el primer lugar al hacer pareja junto al conductor Lambda García.

Luego de la gran aceptación que le dio el público del matutino Hoy, la productora Andrea Rodríguez le dio una segunda oportunidad a la presentadora y la llamó para ser líder de un equipo en el reality infantil Los Chiquillos de Hoy. No obstante, tras el fin del mismo Echeverría dejó de aparecer en el programa competencia de Venga la Alegría y solo acude de vez en cuando para promocionar otros proyectos o como invitada.

Pero durante la mañana de este martes 24 de mayo Mariana reapareció en las redes sociales de Hoy debido a que hace algunas horas compartió que se encuentra viviendo un infierno debido a una difícil situación. Resulta que la conductora y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, planearon salir de viaje a Marruecos ayer mismo, sin embargo, el pasaporte de ella se extravió y perdieron el vuelo para sus vacaciones de ensueño.

Bueno el viaje a Marruecos, al menos, por hoy se cancela, ya lloré, ya grité, ya me mojé. Resulta que la persona que me ayuda a manejar el coche puso mis documentos arriba de mi camioneta y yo me fui al súper sin saber que mi pasaporte y todos mis documentos estaban arriba en la parte de mi camioneta, así que se perdieron", dijo al borde del llanto a través de sus historias de Instagram.

Mariana le suplicó a sus fieles seguidores que si alguien se encontraba con sus documentos de inmediato se comunicaran con ella pues le urgía recuperarlos. Asimismo, comentó que ella y su esposo tenían tiempo planeando este viaje y que es la tercera vez que intentan llegar a este destino pero al parecer no podrán lograrlo; incluso publicó varias grabaciones en las que aparece con el rostro hinchado después de tanto llorar.

