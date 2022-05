Victoria Ruffo rompe el silencio y revela sí tuvo un romance con actor de 'El Último Rey'

Ciudad de México.- Sí bien la expareja más importante de Victoria Ruffo (mediáticamente hablando) es Eugenio Derbez, lo cierto es que la actriz estuvo rodeada de muchos otros galanes con los que, en algún momento de su carrera, se le vinculó, tal es el caso del protagonista de El Último Rey: El Hijo Del Pueblo, Pablo Montero, de quien se rumoreaba que había tenido un gran romance a finales de los años 90; sin embargo esto no fue confirmado, hasta ahora.

De acuerdo con información del medio de Televisa, Las Estrellas, recientemente, la actriz de Corona de Lágrimas, Victoria y En el nombre del amor, acudió a una entrevista con Cristina Saralegui, donde la periodista no se anduvo con rodeos y le preguntó a la madre de José Eduardo Derbez sí realmente había tenido una relación con Pablo Montero, a lo que la famosa, muy a su estilo respondió entre risas que no, recalcando que sí bien, el también cantante es muy atractivo, jamás se conocieron en el aspecto romántico.

No, no, no (no tuvimos una relación). Bueno de que está guapo, está guapísimo y además canta precioso, pero no", declaró Ruffo