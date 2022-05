VIDEO: Tatuador exhibe la prueba de que Christian Nodal ya olvidó a Belinda; así la despreció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de tres meses de que dieran por terminado su compromiso matrimonial, Christian Nodal y Belinda siguen involucrados en tremendo escándalo pues cada uno sigue exhibiendo detalle por detalle qué fue lo que causó su ruptura. Aunque el que ha sido más vocal acerca del tema ha sido el sonorense, se dice que la española estaría planeando muy en silencio dar su propia versión de los hechos, aunque esto no se ha confirmado.

Luego de que este fin de semana el intérprete de Ya no somos ni seremos se presentó en Costa Rica como parte de su gira 'Forajido Tour', aprovechó para enterrar su último recuerdo de su exprometida, quitándose el tatuaje de Utopía que tenía en la frente (nombre del álbum de la artista) para taparlo con una flor rosa. Como se recordará, el músico de regional mexicano acudió a un lugar llamado Samsara Tattoo Studio para dar el último adiós a su romance, por lo que ahora el tatuador rompe el silencio.

Tras hacerse virales las imágenes de la sesión, es ahora el costarricense Christian Araya y su hija Catalina quienes revelaron algunos detalles de su encuentro con el cantautor en entrevista exclusiva para el programa de TV Azteca Ventaneando. La primera en hablar de cómo fue conocer a Nodal fue la pequeña hija de 10 años de Christian, quien compartió cómo fue que el tocayo de su padre los contactó.

Nodal buscó en Instagram: 'tatuadores de Costa Rica' y le salí yo; estoy dentro de Samsara, y salió Samsara Tattoo Studio", explicó la niña que también realiza tatuajes desde los 8 años por hobbie.

Al respecto del revuelo que provocó el nuevo tatuaje que Nodal luce en la frente, Araya dejó en shock al revelar el duro desprecio de Nodal a su ex y que confirmaría que ya la olvidó, pues destapó que el cantante mexicano no le comentó el significado que tenía 'Utopía' y no mencionó a Belinda en ningún momento, por lo que nunca imaginó que su trabajo sería observado en distintas partes del mundo, mucho menos por una ruptura sentimental entre dos famosos.

Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo el significado que él se hubiera hecho ese tatuaje (...) Simplemente él habló conmigo y me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano y ella le hizo un corazón verde", relató.

Fue hasta el día siguiente que Araya se enteró de toda la polémica que provocó su trabajo, al leer las noticias de farándula: "Y resulta que hoy ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula me di cuenta que era eso, pero en realidad ayer en ningún momento me di cuenta de lo que estaba cubriendo", comentó.

Asimismo, Christian Araya también reveló algo que hizo Nodal y que sorprendió a todos, pues mencionó que aunque ellos no le pedían ningún pago o compensación por el tatuaje que le hizo su hija, él insistió en compensarla por el corazón verde que le tatuó en la mano, ya que afirmó que se había convertido en su favorito.

Así quedó el tatuaje de Nodal luego de tapar 'Utopía'

"Cuando nos preguntó que ¿cuánto nos debía?, porque ya se iba para el hotel a alistarse, pues yo le dije que no, que no era nada, ya solamente el hecho de haber estado ahí, y obviamente toda la publicidad que nos dio por sus redes sociales no le íbamos a cobrar, pero él no quiso y dijo: 'pero yo algo le tengo que dar a Catalina porque este es como mi tatuaje preferido de hoy en adelante', y sacó un puño de billetes y se los dio y Catalina los guardó y no sabemos ni siquiera cuánto es todavía", relató.

Finalmente, el tatuador contó que además de visitarlos en su estudio, Christian los invitó al concierto que ofreció en San José, Costa Rica y ellos acudieron: "Nos dio entradas a todos, pero nos pasó directamente como a la zona VIP, como al backstage de la tarima y ahí estuvimos con él", concluyó.

