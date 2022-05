Adiós Angelique Boyer: Filtran VIDEO de Sebastián Rulli en romántico beso con actriz de Televisa

Ciudad de México.- Angelique Boyer y Sebastián Rulli se convirtieron en una de las parejas más sólidas del espectáculo en México, pues desde que iniciaron su romance hace 7 años, se han dejado ver de lo más enamorados y seguido se dedican amorosos mensajes en redes sociales. Pese a que el escrutinio mediático los ha cuestionado una y otra vez sobre cuándo formalizarán su relación en matrimonio y cuándo tendrán hijos, ambos afirman que no está en sus planes y son muy felices juntos.

Sin embargo, todo esto se puso en duda la mañana de este miércoles cuando en redes del programa Hoy publicaron un video y fotografía del galán argentino con una famosa actriz, dándose un intenso beso. ¿Terminó con Angelique Boyer? ¿Hubo infidelidad? No, sino que en su cuenta de Twitter, el portal de Las Estrellas recopiló algunos videos de los besos más románticos de las telenovelas mexicanas de Televisa, los cuales (obviamente) ocurrieron solo en la ficción.

En el caso de Rulli, utilizaron como portada del tuit una romántica escena en la que se besa con el personaje de Eiza González en la telenovela del 2012 Amores Verdaderos. Cabe recordar que en ese melodrama producido por Nicandro Díaz, el actor daba vida a 'Francisco Guzmán', el guardaespaldas de la familia Balvanera y tiene un tórrido romance con la hija de sus jefes, 'Nicole 'Nikki' Brizz', interpretada por la sonorense que actualmente triunfa en Hollywood.

Además de Rulli y Eiza, también incluyeron en su recopilación escenas de Tres veces Ana (protagonizada por Angelique Boyer en 2016), Caer en tentación (entre los personajes de Adriana Louvier y Gabriel Soto, en 2017), Sortilegio (entre Jacqueline Bracamontes y William Levy, en 2009) y Amar a muerte (entre Macarena Achaga como 'Valentina Carvajal' y Bárbara López como 'Juliana Valdés'). Esta última pareja, apodada 'Juliantina', provocó furor al ser de las primeras parejas LGBT mostradas abiertamente en televisión abierta.

Cabe mencionar que Rulli y Boyer acaban de regresar de un romántico viaje por Europa, en donde visitaron a sus respectivas familias (la del argentino vive en España y la de la actriz en Francia). Su relación de 7 años al parecer va viento en popa, por lo que una ruptura definitivamente no se avecina entre la atractiva pareja, quienes aseguran que se ven juntos durante muchos años más. Apenas hace unas semanas, Sebastián dijo en entrevista con el matutino Hoy:

La verdad es que me veo junto a ella de aquí a 5 años y muchos más. Tenemos una relación hermosa, de mucha amistad y amor sincero, desinteresado. Solo Dios sabe el milagro de la vida, si se dará o no pero en lo personal no tenemos planes".