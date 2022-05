Adiós 'Hoy': Tras hundir a Galilea Montijo y Legarreta, actriz abandona Televisa y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien varios años alejada de los foros de Televisa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este miércoles 25 de mayo se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría en TV Azteca. Como se recordará, hace algunos años la artista mantuvo un fuerte pleito con las presentadoras de Las Estrellas Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Se trata de la mexicana Lupita D'Alessio, quien no solo se ha consolidado como una gran intérprete de la balada sino que en sus inicios también formó una carrera en la actuación con la televisora de San Ángel. La polémica 'Leona Dormida' participó en distintas telenovelas como Cartas sin destino (1973), Ana del aire (1974), Paloma (1975), Pacto de amor (1977-1978), Lo blanco y lo negro (1989), entre otras.

Además de que la madre de Jorge y Ernesto D'Alessio fue juez de realitys como El Show de los sueños (2008) y Parodiando (2013). Tras varios años de ausencia en Televisa, en el año 2017 regresó para producir su bioserie Hoy voy a cambiar. Mientras que en el 2019 reapareció en la empresa pues fue invitada especial del matutino Hoy, donde se volvió a encontrar con Galilea y Andrea luego de su polémica pelea.

Como se recordará, hace más de una década Lupita hizo pedazos a las presentadoras del programa de Las Estrellas al acusarlas de humillar a su hijo menor. La cantautora mexicana nacida en Tijuana, Baja California, se molestó tanto que hasta amenazó a Andrea con "sacarle los ojos" pues no soportó que opinaran sobre el nuevo trabajo de su hijo César, quien en ese momento estaba "vendiendo helados".

Yo quiero dirigirme a Andrea Legarreta porque yo respeto a tus hijos y tú mucho menos Galilea puedes decir algo porque no los tienes (hijos), no tienen el derecho de burlarse de mi hijo ¿ok?... qué burlona es Andrea, cambió esa niña tan bonita ¡no te vuelvas a meter con mis hijos porque te saco los ojos!, a ti y a todos los que te rodean y a ti Galilea", expresó furiosa la 'Leona Dormida'.

Durante la mañana de este miércoles 25 de mayo la matriarca de la familia D'Alessio dio un nuevo golpe al rating de Hoy pues apareció en exclusiva con el matutino VLA. Resulta que la aclamada cantante de 68 años por fin pudo lanzar nueva música tras una larga ausencia y decidió hablar sobre su nuevo disco en una entrevista con el querido conductor de TV Azteca Pato Borghetti, a quien considera como "un hijo".

La intérprete de temas como Mentiras, Acaríciame y Ni guerra ni paz explicó frente a las cámaras de la televisora del Ajusco que actualmente está llena de fe y sabe que su regreso a la música fue obra de Dios: "Costó años (hacer el disco)... lo que me trajo hasta aquí es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces eso me trajo hasta aquí, yo estaba segura de que esto iba a pasar".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva, YouTube Programa Hoy e Instagram @soylupitadalessio