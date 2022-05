¿Empeora su salud? Productora de 'Hoy' revela cómo está Toñita tras crisis de ansiedad en vivo

Ciudad de México.- Durante la sección de Las Estrellas Bailan en Hoy de este miércoles Toñita sufrió de un ataque de ansiedad mientras los jueces le daban sus críticas, luego de haber bailado junto al actor Chao al ritmo de Chuntaro Style. La cantante comenzó a sentir que le faltaba el aire y tuvo que sentarse en un escalón del escenario para poder controlar su respiración, situación por la que ya había pasado antes de dar su presentación.

Este hecho habría sido provocado por una combinación de los nervios y por la presión del concurso, y aunque parecía que su situación empeoraba con el paso de los minutos, Toñita logró recuperarse para terminar de escuchar a los críticos. Y es que la veracruzana ha tenido una participación muy criticada, debido a que algunos de los jueces no están convencidos de su profesionalismo en la pista.

Disculpen, no fue intencional. Somos gente que sabemos, una disculpa al público, no es intencional. No quería mostrar eso, pero me ganó", expresó Toñita en el programa de Televisa.