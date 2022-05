"Es una jalada": Actor de Televisa hunde a familia de Silvia Pinal por dejarla volver a trabajar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Ignacio López Tarso, quien es uno de los pocos artistas que aún tiene contrato de exclusividad en Televisa, dejó impactados a miles de televidentes pues hace unas horas lanzó un duro mensaje en contra de la familia de doña Silvia Pinal. Al histrión le parece totalmente irresponsable que la primera actriz de 91 años haya regresado al teatro con la polémica obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!.

Como se sabe la puesta en escena producida por Iván Cochegrus fue cancelada en su semana de estreno debido al escándalo que se generó por la deteriorada salud de la 'Última Diva del Cine Mexicano'. En las dos funciones que estuvo presente la madre de Alejandra Guzmán apareció un tanto desorientada sobre el escenario y casi inmóvil sobre una silla de ruedas adaptada y que era movida por los bailarines.

Aunado a ello, también surgió una polémica porque se filtraron unos audios en donde el productor de 'Caperucita' hace fuertes insultos contra Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán y demás miembros de la dinastía Pinal. Aunque él afirma que las grabaciones están editadas, el proyecto se vino a bajo en medio de toda la controversia y supuestos problemas de salud de la también productora.

Ahora don Ignacio decidió a dar su postura sobre esta situación puesto a que es uno de los actores con más experiencia en el teatro. En entrevista exclusiva con el matutino Sale el Sol de Imagen TV, el intérprete de telenovelas como El derecho de nacer, La casa en la playa, Esmeralda y ¡Vivan los Niños! explicó las razones por las que doña Silvia jamás debió aparecer en esta obra.

Yo admiro a Silvia y entiendo su necesidad al teatro, yo la entiendo, pero hay que tener mucho cuidado, Silvia necesita a alguien que la ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos, debieron cuidarla", expresó.

El histrión de 97 años de edad se le fue a la yugular a la familia de la actriz nacida en Guaymas, Sonora, pues considera que ellos le debieron dar asesoría para no aceptar la oferta de Cochegrus pues considera que la obra no era digna: "No la deben dejar que ella decida sola, se puede equivocar como esta vez... yo siento mucho lo de Silvia, a esa edad debe tener necesidad del teatro, la gente que se hace en el teatro lo necesita por necesidad física".

López Tarso no paró de criticar la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! ya que para él tiene una calidad deficiente desde el título y obviamente no cumple con recursos literarios ni calidad dramática: "Ahí no había calidad, el título a mí ya me parece una jalada de pelos". Asimismo, volvió a lanzarse en contra de las personas que aconsejaron a doña Silvia a aceptar este proyecto.

No es para ella eso, es obvio, es muy claro es una obra que no debe hacer, los que la embarcaron en esto tienen la culpa por andar de sonsacadores...".

