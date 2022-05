Legarreta y elenco de 'Hoy' rompen el silencio y confiesan si quieren fuera a Tania Rincón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas salió a la luz un video en el que Andrea Legarreta y demás conductores del programa Hoy por fin se confiesan ante las cámaras y revelan si están contentos de estar trabajando con la michoacana Tania Rincón, quien por más de una década fue su 'enemiga laboral' ya que trabajó en TV Azteca y formó parte del matutino de la competencia Venga la Alegría.

Cómo se recordará, la exreina de belleza renunció a VLA en 2019 luego de haberse unido al elenco cuando apenas tenía 21 años. En aquel momento explicó que salía de la emisión para regresar al área de deportes y volver a Los Protagonistas. No obstante, meses después acabó por abandonar la empresa del Ajusco ya que "no estaba contenta" porque no le daban tanta oportunidad de enfocarse en el ámbito deportivo.

No me dieron nada de deportes, entonces dije 'ya se acabó mi ciclo aquí', ya no estaba tan contenta en Venga (la alegría), quería tener más proyectos y no los estaba encontrando en Azteca", destapó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Y fue hasta octubre del pasado 2021 que Tania tuvo la oportunidad de integrarse al elenco estelar del matutino más famoso de la televisión abierta, aunque ella ya llevaba más de 1 año trabajando para Televisa e incluso ya había aparecido como conductora invitada en Hoy. Desde entonces habían surgido muchas versiones de que los conductores del programa no estaban contentos con el ingreso de la michoacana y ahora ellos por fin rompieron el silencio.

Recientemente la producción liderada por Andrea Rodríguez Doria organizó la grabación de un video en el que muestran qué hace 'La Rincón' durante todo un día de trabajo en Hoy y además mostraron inéditas entrevistas con personalidades como Legarreta, Paul Stanley y más. Aquí por primera vez los conductores revelaron si les gusta trabajar con la michoacana y cuál fue su reacción al saber que se integraba al elenco.

La esposa del cantante Erik Rubín fue la primera en declarar si le agrada estar trabajando con la expresentadora de TV Azteca y comentó que además tiene muchas cosas en común: "Es encantadora, es bella, es inteligente y tan capaz, es una mujer que tiene mucho para dar en esta carrera y siento que nos identificamos en mucho sentido, en lo unida que es con su familia, es muy cercana como madre y esposa, hay muchas cosas de ellas que me gustan".

