¿Lo dejó en la ruina? Exhiben la enorme fortuna que gastó Christian Nodal en romance con Belinda

Ciudad de México.- Christian Nodal y Belinda siguen dando de qué hablar tras finalizar su compromiso matrimonial hace más de tres meses. Y después de que el sonorense explotara tras los insultos e indirectas de su exsuegra doña Belinda Schüll, a quien exhibió junto a su hija en redes sociales al filtrar una conversación privada con Beli, ahora revelan que el cantante se habría arrepentido. Sin embargo, también salen en su defensa al ventilar todo lo que habría gastado en la española cuando eran pareja.

Según publicó en su portal la revista de espectáculos TVNotas, contactaron a un supuesto amigo del intérprete de Adiós amor, quien presuntamente "vivió de principio a fin el romance". Esta persona les habría contado que el joven de 23 años solo querría que cesen los ataques en su contra y hasta se habría "arrepentido" de exhibir a su exnovia como una interesada, pero también lo defendió afirmando que Nodal ya había llegado a su punto límite y "reaccionó sin pensar".

Al hablar de porqué filtró la conversación de WhatsApp en donde la cantante y actriz le pide dinero "para arreglarse los dientes", el supuesto amigo del intérprete de regional mexicano reveló que se hartó de los ataques que estaba sufriendo en redes, mismos que vienen de parte de los fanáticos de su ex y hasta de su exsuegra. Y esque la bomba reventó cuando la madre de Beli aplaudió un comentario en el que le llamaban "naco" a Nodal y hasta comentó que hay algunas personas que "recogen frutos de árboles que nunca cuidaron".

Él le dio a manos llenas por amor y porque quiso, pero no se vale la actitud de la señora (...) Ahora ella le da 'me gusta' a comentarios donde le dicen 'naco' a Christian, pero cuando era su yerno disfrutaba de los lujos que él les daba. Varias veces Christian les puso a su disposición su jet para que viajaran y ahí la mujer no decía ni pío", compartió esta fuente a TVNotas.