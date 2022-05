Lo niega: Kate Moss afirma que Johnny Depp jamás fue violento con ella mientras fueron novios

Virginia, Estados Unidos.- La mañana de este miércoles 25 de mayo, la modelo de origen británico Kate Moss, tuvo participación en el juicio entre el actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard, ambos exesposos y recientemente involucrados en una disputa legal donde afirman, hubo violencia física y psicológica durante el tiempo que convivieron como pareja, situación que implicaba a la exnovia del protagonista de la saga Piratas del Caribe.

Fue justo en el momento en que Heard subió al estrado que narró ante las autoridades cómo fue una de las peleas que su hermana, Whitney Heard, sostuvo con el actor, misma donde aseguró que, tras recordar el incidente en donde presuntamente Moss fue arrojada por las escaleras a manos de Depp, pensó que podía ocurrirle lo mismo y por ello, había golpeado al actor para defenderla.

Cabe destacar que esto fue desmentido por la misma Kate Moss tras terminar su relación con el actor de 58 años de edad pero que, debido a haber sido mencionada por Heard, la llamaron para dar su testimonio, mismo donde quedó claro que durante el tiempo que ambos estuvieron juntos, no hubo violencia doméstica.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, mencionó Kate Moss ante la corte.

Las declaraciones de la modelo, las cuales fueron vía remota y duraron casi tres minutos, incluyeron una descripción detallada del momento en que ella había rodado por las escaleras, algo que aseguraron, había sido por autoría de Depp pero ella insistió, él solo la apoyó pues todo había sido un accidente.

"Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.