Lucha por vivir: Con nudo en la garganta, conductora de 'Hoy' confiesa que intentó quitarse la vida

Ciudad de México.- Una polémica conductora de Televisa, quien actualmente forma parte del programa Hoy, declaró en plena transmisión en vivo y ahogada en llanto que intentó quitarse la vida hace algún tiempo. Como nunca antes, la famosa abrió su corazón frente a las cámaras de la televisora y detalló que todos los días lucha por vivir ya que fue diagnosticada con depresión y también ansiedad.

Se trata de la influencer y payasita mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida por su apodo de 'Gomita', quien en su más reciente aparición en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que tenía tiempo tomando terapia debido a que tiene problemas emocionales. Sin temor alguna la presentadora admitió que acudió a los especialistas para superar los traumas de su infancia y poco después se dio cuenta que era una persona depresiva.

Durante los ensayos del mencionado concurso de baile de la televisora de San Ángel, la exintegrante del programa Sabadazo acabó hundida en lágrimas debido a que no confía en sus capacidades y siempre está pensando en las críticas que pueda recibir. Tanto su coreógrafa Jenny García como el director artístico Ariel López Padilla le dieron ánimos a 'Gomita' para que pueda salir adelante y esto confesó:

No todo es color de rosa, soy muy depresiva y muy ansiosa", explicó con la voz entre cortada.

En primer lugar 'Gomita' aclaró que no se trataba de un montaje para salir beneficiada en Las Estrellas Bailan en Hoy y explicó que sí ha tenido severos problemas en su salud mental. Hay que recordar que hace apenas menos de 1 año que la payasita denunció legalmente a su padre Alfredo Ordaz Barajas por abuso físico y psicológico, lo cual resultó un shock para ella y esto provocó que entrara en una fuerte crisis

No quiero que el público me vea mal, pero muchas decisiones que se tomaron en mi vida no fueron buenas para mí y traigo muchos monstruos cargando".