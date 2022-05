Luto en Televisa: Tras 13 años en 'VLA', querida conductora llega a 'Hoy' con una gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora e integrante del programa Hoy, quien trabajó para TV Azteca durante más de 16 años e incluso formó parte del matutino Venga la Alegría, compartió una lamentable noticia con sus miles de seguidores de las redes sociales. La famosa explicó que se encuentra viviendo un nuevo duelo debido a la pérdida de un ser querido y muy especial para ella.

Se trata de la famosa bailarina y chica fitness Jenny García, quien saltó a la fama internacional gracias a la televisora del Ajusco donde le dieron la oportunidad de ser la coreógrafa oficial del programa VLA durante 13 años y hasta la invitaron a participar en Exatlón México. No obstante, el pasado 2019 fue repentinamente despedida debido a cambios en la empresa y meses más tarde emigró a Televisa.

Su debut en San Ángel ocurrió en 2020 cuando la fallecida productora Magda Rodríguez le dio la oportunidad de participar en el reality Guerreros 2020 donde formó parte del equipo de 'Leones'. Posteriormente también la invitó a trabajar en el matutino de Las Estrellas conduciendo algunas veces la sección fitness y además ayudando a los participantes del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy.

Actualmente Jenny continúa siendo coreógrafa del concurso de baile, que ya se encuentra al aire en su segunda temporada, sin embargo, estos últimos días no han sido muy buenos para ella ya que se encuentra de luto. A través de la cuenta de Twitter y Facebook del programa Hoy anunciaron que esta conductora estaba sufriendo una irreparable pérdida y compartieron algunos detalles.

Hoy amanecimos con la triste noticia. Ayer te dejamos y te abrazamos, hoy te nos fuiste mi guerrera, no tengo palabras, mi corazón está triste... Sabemos que así es el ciclo de la vida, pero me rehúso a sentir eso, al saber que al llegar al rancho ya no te veremos más. Siempre amorosa con tus hermanos, pero molestona también… Vuela alto Maldiva. Te amamos por siempre", dijo al dar la noticia.

A través de sus historias de Instagram la bailarina, quien debutó como madre hace unos meses, confesó que no ha sido fácil asimilar la partida de su perrita Madiva, quien acaba de fallecer durante esta semana: "Gracias por todas sus muestras de cariño, sí he andado triste pero la vida tiene que seguir, es el ciclo de la vida, a veces estoy bien pero a veces me salgo a llorar al baño".

