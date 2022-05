"No te sientes valorada": Laura G no se queda callada y expone lo que odiaba de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría, Laura G mediante una entrevista con Inés Moreno, rompió el silencio al hablar de su paso por Televisa, al contar las cosas negativas y positivas que vivió tras su paso en dicha televisora, donde saltó a la fama gracias al extinto programa de Sabadazo, mismo que duró alrededor de seis años compartiendo cuadro con Omar Chaparro, Cecilia Galliano, entre otros.

En su mensaje, la exconductora de Televisa Espectáculos informó que ella no se sintió valorada, al mencionar que tenía miedo de acudir a un cuarto piso y renegociar su contrato, todo por el miedo de que pueda existir una persona lo haga mejor y se cambiada por otra, al catalogarlo como todo un juego psicológico, a lo cual menciona que se sentía con mucha competencia.

Lo peor es que estando ahí no te sientes valorada. Hay un temor de subir al cuarto piso y renegociar tu contrato, porque siempre es esto de que hay alguien mejor y sí hay alguien mejor pero no te sientes con esa libertad de decir, ‘oye, yo valgo esto’", comenzó.

Y es que en los últimos años ha adquirido mucha popularidad, gracias a su trabajo en el matutino de Venga la Alegría, donde ahora comparte cuadro junto a conductores como Patricio Borghetti, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva, entre otros, siendo el primero un excompañero de su pasada televisora, sin embargo, él se desempeñaba en la actuación.

Por otro lado, remarcó que las grandes cosas que se llevó de Televisa, al argumentar que conoció a grandes conductores, mismos que la ayudaron a forjar los inicios de su carrera, mencionando a Alex, con quien siempre a estado muy agradecida, al ser una las amistades que consiguió durante sus más de 10 años en la empresa de San Ángel.

Lo mejor es haber conocido a grandes productores que me forjaron mi carrera, siempre he estado muy agradecida con Alex y lo conocí en Televisa y tengo buenas amistades de Televisa", dijo.

Con respecto a su actual estancia en TV Azteca, mencionó que ella ama el ambiente laboral, pues le dan muchas libertades para poder pasar tiempo con sus dos hijos Lucio y Lisa, de cinco y dos años, a quienes deja ver constantemente en sus redes sociales, al presumir que es una persona muy apegada a su familia, algo que su actual televisora se lo entiende.

Lo mejor es el ambiente laboral… es tremendo, son humanos, es: ‘tengo que ir al festival de mi hijo por favor’, adelante; ‘estoy muy cansada me quiero ir de vacaciones’, (sí) vete. Esa parte donde el ser humano se cansa y al ser humano le gusta que lo apapachen entonces de repente haces una conducción y tienes un mensaje de nuestra jefa (diciendo) ‘gracias’", precisó.

Por último no perdonó su actual casa, al mencionar las cosas que no le gustan de esta, y es el horario, pues el matutino dura muchas horas y al salir tiene que ir corriendo hacia la radio, donde se encuentra de las 15:00 hasta las 16:00 horas, algo que no le permite pasar por su hijo a la escuela, así como ir en algunas ocasiones al doctor.

Lo peor es que el programa dura muchas horas, entonces sí hay veces que yo digo, ‘me encantaría ir por mis hijos a la escuela o ir al doctor… ¡no voy al banco! Afortunadamente ya no tengo cuentas de esos bancos, tengo una cuenta del banco que está ahí entonces cierran a las 4, entonces salgo a las 2 y me ligo a radio de 3 a 4”, finalizó.

