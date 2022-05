Revés a Amber Heard: Johnny Depp niega abuso mientras un policía testifica que es agresiva

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- Este miércoles 25 de mayo, se hicieron fuertes declaraciones en la corte de Virginia, lugar donde los actores Amber Heard y Johnny Depp, continúan con el proceso legal que sostienen mutuamente en donde aseguran haber sido víctimas de difamación, por lo que incluso, se ha hablado de abuso físico y sexual por parte del actor a la co-protagonista de Aquaman.

Una de las primeras declaraciones fue la hecha por la modelo británica Kate Moss quien negó que, durante el tiempo que fue pareja del protagonista de Charlie y la Fábrica de Chocolates hubiera sido agredida fisicamente, relato que favoreció al histrión de 58 años de edad pues con ello, quedaba claro que el argumento de Heard hecho el 17 de mayo no era cierto.

Tras ello, la corte llamó de nueva cuenta al estrado a Johnny Depp quien negó de nueva cuenta, haber agredido física o sexualmente a su exesposa, por lo que incluso insistió en que las declaraciones que ella había hecho en el pasado eran "descabelladas", situación que no fue del agrado de la actriz quien argumentó en días anteriores que él no solo la golpeaba sino que la obligaba a tener intimidad pese a no estar de acuerdo.

"Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, todas estas historias extravagantes e indignantes de mí cometiendo estas cosas. Y viviendo con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad", aseguró el actor.

A modo de remate, Johnny Depp insistió que la finalidad de desarrollar en este juicio mediático que ha mantenido a los medios internacionales al pendiente, es porque no busca que la difamación siga en su contra, pues ha pedido proyectos laborales como películas o campañas publicitarias, algo que lo llevó a remarcar que al momento, siempre ha dicho la verdad respecto a cómo fueron las cosas mientras sostuvo una relación sentimental con Heard.

"Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado de lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años", concluyó.

Agresiva con su amiga

Luego de la participación de más personas en este evento, el turno fue de una oficial de policía identificada como Beverly Leonard, la cual fue solicitada por parte del equipo legal del protagonista de cintas como El hombre manos de tijera, La ventana secreta o El barbero demoniaco quien confirmó que el 2019 Amber Heard había sido arrestada en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma debido a que había agredido a una de sus amigas, identificada como Tasya que viajaba con ella.

"Amber fue agresiva con su compañera de viaje, la había agarrado del brazo, se había quitado el collar, parecía no estar muy firme sobre sus pies, sus ojos estaban borrosos y podía oler a alcohol", mencionó la oficial por videollamada.

Será durante el juicio del jueves 26 de mayo cuando los abogados de Johnny Depp concluyan con las personas llamadas a testificar a favor del actor para así dar paso a que el equipo legal de la actriz haga lo mismo, todo con la intención de recabar datos que permitan a las autoridades conocer quién tiene la razón y por lo cual, ganarán la cantidad solicitada por la para parte, la cual puede ser 50 millones de dólares que pide Depp o 100 millones de dólares que solicita ella.

Fuente: The New York Post, Multimedios, Twitter