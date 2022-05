¿Se divorcian? Tras 13 años juntos, Eduardo Santamarina hace fuerte confesión de Mayrín Villanueva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y conductor de Televisa Eduardo Santamarina de nueva cuenta provocó tremendo revuelo pues hizo una fuerte confesión sobre su esposa, la también actriz Mayrín Villanueva. Como se sabe, ambos artistas llevan más de 13 años de matrimonio y debido a que no han estado en el escándalo ahora son considerados como una de las parejas más sólidas de todo el espectáculo mexicano.

No obstante, hay que recordar que tanto el exintegrante del programa Miembros al Aire como la protagonista del melodrama Si nos dejan tienen historial de ser infieles. Se dice que la actriz de 51 años de edad engañó a su primer esposo, el actor Jorge Poza, mientras que es bien sabido que el galán de las telenovelas le hizo pasar un infierno a Itatí Cantoral, madre de sus dos hijos mayores Roberto Miguel y José Eduardo.

Mayrín y Santamarina unieron sus vidas en matrimonio desde 2009 cuando ya sabían que estaban esperando a su primera hija Julia Santamarina. Sin temor alguno, la también estrella de la serie Vecinos ha admitido sin pena alguna que ella se casó de blanco aún sabiendo que ya estaba embarazada. Pero pese a toda la polémica, ahora tienen una familia muy sólida y es que han demostrado que los hijos de ambos se llevan muy bien y conviven como hermanos.

Este miércoles 25 de mayo el nombre de Santamarina causó furor en las redes sociales debido a que diversos medios como el programa Hoy de la televisora de San Ángel compartieron una nota en donde el actor hace una fuerte confesión sobre su esposa. ¿Se están divorciando? No, en realidad solo retomaron una vieja entrevista que dio a la periodista Mara Patricia Castañeda en la que aborda el tema de los celos.

Cuando tuvo esta plática con la especialista en espectáculos, el villano de la novela La Desalmada generó gran polémica ya que sin pena alguna destapó que Mayrín sí era una esposa celosa: "Sí es un poquito celosa, pero yo creo que después de 11 años de matrimonio, yo creo que ya. Yo no soy celoso". Y aunque reconoció que él no era un hombre desconfiado ni posesivo, dijo que esto podía cambiar cuando su hija Julia llegara a la edad de los novios.

Sabes dónde me dicen voy a pagar, con mi hija, que no me la toquen porque… Ya veremos. Yo creo que ahí sí me va a salir el monstruito que llevamos dentro", relató.

Cabe resaltar que hace un par de meses Villanueva fue entrevistada por diversos medios de comunicación a su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel y se le preguntó si estaría dispuesta a divorciarse de Eduardo si le descubre una infidelidad pero dijo que en ese momento no tenía la respuesta y que no podía contestar. No obstante, sí admitió frente a los reporteros que es una mujer celosa.

Sí soy celosa, celosa normal... sin ser la loca persecutoria ni nada de esas cosas. Soy celosa para adentro. No ando persiguiendo ni voy al trabajo y le caigo así, jamás hago esas cosas", relató.

Fuente: Las Estrellas y YouTube En Casa con Mara