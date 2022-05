Televisa, en shock: Geraldine Bazán se molesta con la prensa y vuelve a negar a Alejandro Nones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada actriz de telenovelas Geraldine Bazán regresó a tierras mexicanas luego de haber estado varios días en Francia y al reencontrarse con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México se negó de nueva cuenta a hablar sobre su supuesto romance con Alejandro Nones. Hay que recordar que estos artistas sorprendieron al desfilar juntos por diversas alfombras en el Festival de Cannes.

El rumor de que la exesposa de Gabriel Soto, de quien se divorció en 2017 por una presunta infidelidad, y el galán originario de Venezuela eran pareja surgió hace más de 1 mes luego de que fueran vistos muy acaramelados y románticos en el primer concierto que ofreció Coldplay en la CDMX. Posteriormente, paparazzis de la revista TVNotas los captaron cenando juntos en un restaurante donde no volvieron a ocultar su amor.

Y aunque ambos intérpretes del melodrama Corona de lágrimas 2 se habían negado a aclarar si estaban iniciando un noviazgo, tras su paso por Cannes fue más que evidente que eran más que amigos pues fueron captados posando juntos y muy felices en diversos eventos. Hay rumores que señalan que Alejandro incluso ya convive con las hijas de Bazán, mientras que otros aseguran que el actor no quiere confirmar su relación con ella pues es todo un 'Don Juan'.

En su arribo al aeropuerto de la capital mexicana, diversos reporteros de inmediato interceptaron a Geraldine para cuestionarle sobre sus románticas fotos en Francia junto a su compañero de telenovela de Televisa y esta fue su inesperada respuesta. La actriz de 39 años fue muy tajante y de inmediato recalcó que ella jamás ha confirmado que tenga novio: "Ay ¿por qué ponen palabras en mi boca que nunca dije?".

Las historias se las hacen ustedes, la verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que no me gusta hablar de mi vida personal", aclaró.

La exactriz de melodramas de TV Azteca culpó a la prensa de crear los rumores entorno a sus relaciones sentimentales y aunque dijo que entiende que son gajes del oficio, sí quiere que respeten su silencio y que no la sigan cuestionando por Nones o cualquier otro galán: "El punto es que no, decidó desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal y creo que difícilmente pero ahí van respetándolo".

Posteriormente, Bazán culminó este tema sobre su vida amorosa negando que Alejandro la haya obligado a callar sobre su noviazgo. Una de las reporteras le explicó que se estaba especulando que el actor venezolano le pidió ocultar su relación, sin embargo, ella de inmediato resaltó que de ninguna manera permitiría que le hagan tal prohibición: "Jajaja a ver, las mujeres son las que ponemos las reglas".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y TVNotas