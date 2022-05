Tras 9 años casados, confirman divorcio entre Eugenio Derbez y Alessandra "por otra mujer"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque en la actualidad serían de los matrimonios más sólidos del medio artístico, revelan que la relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo iría directo a una separación y todo por un impactante motivo: un pleito que presuntamente sería por otra mujer. Así lo divulgó la vidente cubano-mexicana Mhoni Vidente, quien afirma que vio en una de sus visiones que la pesada carga laboral del actor también tendría algo que ver.

Como se recordará, el comediante mexicano se casó en 2012 con a exintegrante de Sentidos Opuestos luego de 6 años de noviazgo. Ambos tienen una hija en común: Aitana Derbez, nacida en el 2014. Aunque en el pasado ya han surgido versiones de que estarían cerca del divorcio luego de 16 años juntos, esto ha sido desmentido por ellos, quienes cada vez que aparecen juntos públicamente se ven muy enamorados y han declarado ante la prensa lo mucho que se admiran.

No obstante, ahora Mhoni Vidente predice un fuerte pleito entre Eugenio y Alessandra, presuntamente por culpa de una mujer. Y no cualquier mujer, sino que la pitonisa afirma que se trataría de "una rubia", añadiendo que "salió con él en una película". ¿Se refiere a la actriz australiana Samara Weaving? Cabe recordar que ella le da vida a 'Olivia Allan' en la última cinta del mexicano, que se acaba de estrenar por streaming, The Valet.

Y no solo eso, sino que la también astróloga aseguró que también influirá en esta supuesta ruptura que el actor tiene mucho trabajo en Hollywood y le estaría dedicando más tiempo a sus proyectos laborales que a Alessandra y su familia, lo que por consecuencia provocaría que sus hijos ya no sean tan unidos a él.

Le sale la carta del loco... Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo, visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia", dijo Mhoni.

"Por eso los hijos ya se están desuniendo mucho... Aislinn se separó mucho, José Eduardo definitivamente no se quiere ir a Hollywood con él (...) Aquí el problema es que le sale divorcio, problemas fuertes con Alessandra por culpa de otra mujer, que es una rubia y salió con él en una película", sostuvo la vidente.

Cabe mencionar que esta información no está confirmada, por lo que permanece en calidad de especulaciones, sin embargo, ya en 2021 quien había dicho que veía venir una separación es la conductora Martha Figueroa, quien tras ver algunos capítulos de la serie De viaje con los Derbez, criticó a la cantante por presuntamente tratar mal al actor: "Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya".

Ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo", dijo.

Fuente: Instagram @ederbez, Con Permiso y El Heraldo