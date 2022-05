Adiós 'Hoy': Tras 12 años en TV Azteca, Tania Rincón 'traiciona' a Televisa y llega a nuevo programa

Ciudad de México.- Luego de cumplir dos años dentro de Televisa, se reveló que la querida conductora Tania Rincón ya tendría un nuevo trabajo fuera de esta empresa, donde ya se convirtió en una de las celebridades favoritas. Como se sabe, actualmente la michoacana forma parte del elenco estelar del programa Hoy luego de que en el pasado trabajó durante más de 8 años en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

Como se sabe, la exreina de belleza renunció definitivamente a la televisora del Ajusco en el 2019 y meses más tarde se unió a las filas de San Ángel por invitación de la entonces productora Magda Rodríguez (qepd). Ella la invitó a ser presentadora estelar de la primera temporada del reality Guerreros 2020 y debido a la gran aceptación que le dio el público, en octubre del 2021 fue añadida al elenco estelar del matutino de Las Estrellas.

Hace algunas horas Tania reveló que está muy emocionada porque volverá a un programa que adora y lo promocionó en sus redes sociales. ¿Volverá a VLA? No, la conductora confesó que la noche de este jueves 26 de mayo estará participando en el nuevo capítulo del programa Miembros al Aire en Unicable donde podrá compartir sus experiencias más divertidas y poco conocidas junto a 'El Burro' Van Rankin, Raúl Araiza y demás elenco.

No obstante, el periodista Álex Kaffie destapó horas más tarde que 'La Rincón' está por unirse a un programa para reemplazar a 'El Capi' Pérez, sin embargo, de inmediato recalcó que no es en TV Azteca sino en la radio. Sí, de acuerdo con el columnista de espectáculos la michoacana se estrenará como locutora de Exa FM pues presuntamente ya firmó para ser parte del elenco de La Caminera.

Como se sabe, hace unos meses Tania fue invitada especial de este programa radiofónico y causó toda una sensación entre los oyentes. Frente a los micrófonos, la modelo contó cómo se había sentido tras integrarse al equipo de Hoy y además confesó que a su parecer, los ejecutivos de TV Azteca ya habrían interpuesto un veto en su contra tras traicionarlos uniéndose a la televisora de la competencia.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó en aquel entonces.